الصين ترصد 2097 إصابة جديدة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة

سجل بر الصين الرئيسي 2097 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” مصحوبة بأعراض أمس السبت، قياسا بـ 2286 في اليوم السابق، حسبما ذكرت وكالة رويترز نقلا عن البيانات الصادرة عن لجنة الصحة الوطنية.

وباستبعاد الحالات الوافدة سجلت الصين 2028 إصابة محلية جديدة ظهرت عليها أعراض انخفاضا من 2229 في اليوم السابق.

وتوقفت الصين عن رصد الإصابات التي بدون أعراض يوم الأربعاء، مشيرة إلى قلة الفحوصات بين المصابين بدون أعراض، الأمر الذي يجعل من الصعب تحديد الحصيلة الكلية بدقة.

ولم تسجل الصين وفيات جديدة لتظل الحصيلة عند 5235.

وحتى 17 ديسمبر كانون الأول سجلت الصين 378458 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض بفيروس كورونا.

وأصبحت الأرقام الرسمية دليلا لا يعتد به مع تراجع عدد الاختبارات في جميع أنحاء البلاد بعد التخفيف الأخير لسياسة صفر كوفيد.

ورفعت الصين بعضا من أشد القيود التي فرضت لمكافحة كوفيد في العالم في ديسمبر كانون الأول بعد احتجاجات عامة لم يسبق لها مثيل، وباتت تشهد الآن ارتفاعا في عدد الإصابات وسط مخاوف من أن يصيب الفيروس 1.4 مليار نسمة خلال عطلة العام القمري الجديد الشهر المقبل.