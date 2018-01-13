الصين تدفع BCI لتسجيل أعلى مستوى منذ 3 سنوات

إعداد - خالد بدر الدينقفز مؤشر بلومبرج للسلع الأولية "BCI" بداية من العام وحتى الآن، ليرتفع إلى أعلى مستوى منذ أكثر من 3 سنوات مع انتعاش طلب الصين، أكبر مستهلكة للمواد الخام فى العالم في معظم السلع من البترول والألومنيوم إلى النحاس والحديد والزنك.وذكرت وكالة بلومبرج أن الصين، ثانى أكبر اقتصا

إعداد – خالد بدر الدين

قفز مؤشر بلومبرج للسلع الأولية “BCI” بداية من العام وحتى الآن، ليرتفع إلى أعلى مستوى منذ أكثر من 3 سنوات مع انتعاش طلب الصين، أكبر مستهلكة للمواد الخام فى العالم في معظم السلع من البترول والألومنيوم إلى النحاس والحديد والزنك.

وذكرت وكالة بلومبرج أن الصين، ثانى أكبر اقتصاد فى العالم، مستمرة فى الاستيلاء على المواد الأولية من جميع الأنواع من البترول الخام إلى فول الصويا، ما جعلها أكبر مستورد للبترول فى العالم العام الماضى لأول مرة فى تاريخها، وتدفع أمريكا للمركز الثانى إثر تسجيل اقتصاد بكين أعلى معدل نمو منذ عام 2010.

وأعلنت الإدارة العامة للجمارك الصينية أن شحنات البترول القادمة من أماكن مختلفة، ومنها روسيا والسعودية وفنزويلا، قفزت 10% العام الماضى، لتصل فى المتوسط إلى 8.43 مليون برميل يوميًّا، أعلى مستوى فى تاريخها.

ومن المتوقع أن تتجاوز ذلك العدد خلال العام الجديد ما ساعد على ارتفاع أسعار البترول لتتجاوز 70 دولارًا للبرميل مع نهاية الأسبوع لأول مرة منذ عام 2014.

وارتفعت واردات الغاز الطبيعى المتجهة للصين سواء عن طريق الناقلات البحرية أو خطوط الأنابيب أكثر من 27% العام الماضى، لتسجل مستوى قياسيا بلغ 68.57 مليون طن ، وزادت وارداتها أيضًا من النحاس إلى 17.35 مليون طن، ومن فول الصويا حوالى 14% ارتفاعًا لتسجل أعلى مستوى عند 95.54 مليون طن.

وتفوقت أسعار المعادن والمواد الخام الصناعية على أسعار الغذاء في الأسواق العالمية والتى هبطت العام الماضى بنسبة 24% مقارنة بعام 2011، كما أكدت منظمة الأغذية والزراعة التى أعلنت أن مؤشر أسعار الغذاء الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات الألبان واللحم والسكر سجل حوالى 169.8 نقطة في ديسمبر الماضى، منخفضا 3.3% عنه فى نوفمبر من عام 2017.

وصعدت أسعار الذهب 1.4% الأسبوع الماضى لتتجاوز 1338 دولارًا للأوقية، وتسجل أعلى مستوى منذ 4 أشهر، وخامس أسبوع من المكاسب بعد أن زادت حوالى 17% العام الماضى مع هبوط الدولار الأمريكي أمام اليورو، بسبب اتفاق لتشكيل ائتلاف سياسي في ألمانيا.

وقفز البلاديوم بحوالى 2.8% الأسبوع الماضى ليزداد إلى حوالى 1122 دولارًا للأوقية، ويحقق مستوى قياسيا بدعم نقص الإمدادات وزيادة الطلب من صناعة السيارات، لاستخدامه في أجهزة تنقية العادم في المركبات التي تعمل بالبنزين بعد فرض قواعد متشددة من حكومات الدول الغربية على شركات السيارات للحد من التلوث.