الصين تدعو الولايات المتحدة إلى تقديم «بيان مقنع» حول الأنشطة البيولوجية العسكرية

المجتمع الدولي لديه مخاوف كبرى بشأن هدف الأبحاث الأمريكية التي تتم في المختبرات البيولوجية في أوكرانيا

يتعين على الولايات المتحدة تقديم بيان مقنع حول أنشطتها البيولوجية العسكرية في أوكرانيا وحول العالم في أقرب وقت ممكن، حسبما أفاد متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم (الخميس).

قال المتحدث وانغ ون بين في مؤتمر صحفي يومي، إن المجتمع الدولي لديه مخاوف كبرى بشأن هدف الأبحاث الأمريكية التي تتم في المختبرات البيولوجية في أوكرانيا، وبشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة تقوم بأبحاث خطيرة، ممنوعة داخلها، في منشآتها خارج البلاد.

وأوضح المتحدث أن الجانب الأمريكي لا يمكنه التزام الصمت أو المراوغة ببساطة من خلال الادعاء بأن التقارير ذات الصلة هي “معلومات مضللة”.

وقال وانغ إن أفضل طريقة يثبت بها الجانب الأمريكي براءته هي فتح أبوابه والسماح للمجتمع الدولي بالفحص، ودعا الولايات المتحدة إلى أن تكون صريحة فيما يتعلق بأنشطتها العسكرية البيولوجية في أوكرانيا وباقي أنحاء العالم، والتوقف عن عرقلة وضع بروتوكول التحقق باتفاقية الأسلحة البيولوجية.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.