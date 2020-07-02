الصين تدعم الدراجات التشاركية بنظام بيدو للملاحة

نظام تحديد الموقع يساعد على العثور على الدراجة وإعادتها

وسعت الصين بشكل أكبر استخدام نظام بيدو للملاحة عبر الأقمار الصناعية (بي دي اس)، الذي طورته محليا، في قطاع الدراجات التشاركية بالبلاد.

وبدأت الصين بناء النظام الملاحي في تسعينات القرن العشرين وأكملته بإطلاق القمر الصناعي الأخير رقم 55 في عائلة بيدو، يوم 23 يونيو الماضي.

الدرجات التشاركية تدعم النظام الملاحي

وفي اليوم نفسه، أعلنت شركة هالوبايك (Hellobike)، إحدى شركات الدراجات التشاركية المنتشرة في الصين، أن جميع دراجاتها التشاركية تدعم النظام الملاحي.

وأصدرت الشركة نموذجين جديدين للدراجات التشاركية تم تزويدهما بخدمات بيدو لتحديد الموقع خلال مارس الماضي.

واكتمل لاحقا تحديث البرمجيات الثابتة للتحكم عن بعد لجميع دراجاتها التشاركية العاملة لدعم نظام بيدو الملاحي.

إمكانية إيقاف الدراجات

وقال تشو يي تشون أحد مديري الشركة، إن مستخدمي الدراجات التشاركية يمكنهم ايقاف الدراجات بنمط موحد، وذلك من خلال مساعدة نظام الملاحة وتحديد الموقع عالي الدقة.

قفل ذكي لكل دراجة

وتابع أن القفل الذكي لكل دراجة مزودة بجهاز تحديد الموقع لنظام بيدو الملاحي يستقبل اشارات من أقمار بيدو الصناعية ويرسل معلومات تحديد الموقع الى مركز البيانات.

وسيساعد هذا على جمع بيانات كبيرة عن الدراجات وتقدير متطلبات المستخدمين للركوب مسبقا بحسب البيانات.

وأضاف أن تحديد الموقع عالي الدقة مفتاح لمستخدمي الدراجات التشاركية لمساعدتهم على العثور على الدراجة واعادتها بشكل أدق، ومن شأن هذا تحسين تجربة المستخدم بشكل كبير.

يشار إلى أن هذه المقالة نقلا عن وكالة “شينخوا” الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة “المال”.