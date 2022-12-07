الصين تخفف قيود «كوفيد-19» في جميع أنحاء البلاد

أقدمت السلطات الصينية على تخفيف القيود ذات الصلة بمكافحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، في جميع أنحاء البلد الأسيوي الأكثر تعدادا للسكان في العالم، حسبما كشفت لجنة الصحة الصينية اليوم الأربعاء.

وألغت الصين شروط الاختبار السلبي للمسافرين عبر المنطقة وقالت لن يحتاج المسافرون عبر المناطق في الصين بعد الآن إلى إظهار نتائج اختبار كورونا، وفقًا لإصدار لجنة الصحة الوطنية.

وقال الإشعار إن المناطق التي لم يتم تصنيفها على أنها عالية الخطورة لا يمكن أن توقف العمل أو الإنتاج.

وأضافت أن مرضى كوفيد الذين لا يعانون من أعراض يمكنهم أيضًا اختيار العزل في المنزل لمدة خمسة أيام.

وعقب الإعلان ارتفعت الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ يوم الأربعاء، مع تقدم هونج كونج في المكاسب المكاسب حيث أعلنت الصين المزيد من التيسير في إجراءات كوفيد.

وارتفع مؤشر هانغ سنغ بنسبة 2.5% بينما صعد مؤشر شنتشن بنسبة 3%، فيما زاد مؤشر مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 5%.