الصين تخفض الرسوم الجمركية على سلع استهلاكية

رويترزقال مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) اليوم الأربعاء إن بكين ستخفض الرسوم الجمركية على واردات عدد من السلع الاستهلاكية من بينها الملابس ومستحضرات التجميل والأجهزة المنزلية ومنتجات اللياقة اعتبارا من الأول من يوليو.وقالت الحكومة في بيان إن القرار الذي اتخذ بعد اجتماع لمجلس الدولة رأسه ر

رويترز

قال مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) اليوم الأربعاء إن بكين ستخفض الرسوم الجمركية على واردات عدد من السلع الاستهلاكية من بينها الملابس ومستحضرات التجميل والأجهزة المنزلية ومنتجات اللياقة اعتبارا من الأول من يوليو.

وقالت الحكومة في بيان إن القرار الذي اتخذ بعد اجتماع لمجلس الدولة رأسه رئيس الوزراء لي كه تشيانغ، والذي يهدف إلى فتح سوق الاستهلاك في الصين بصورة أكبر، سيدفع صناعاتها إلى الانطلاق نحو التحديث وزيادة مستوى التنافسية.

وستنخفض رسوم الواردات على الملابس والأحذية وأغطية الرأس ومستلزمات المطابخ ومنتجات اللياقة البدنية إلى أقل من النصف لتصبح 7.1 % من 15.9 %.

وستخفض الصين رسوم الواردات على الغسالات والبرادات (الثلاجات) إلى 8 % فقط من 20.5 % حاليا، بينما ستنخفض الرسوم على الأغذية المصنعة إلى 6.9 % من 15.2 % وعلى مستحضرات التجميل إلى 2.9 % من 8.4 %.

وتعهدت بكين باتخاذ خطوات لزيادة الواردات وسط زيادة في التوترات مع بعض من أكبر شركائها التجاريين مثل الولايات المتحدة.

وقالت وزارة التجارة الصينية اليوم الأربعاء إن وفدا أمريكيا وصل إلى بكين وإن فريقين من الجانبين سيناقشان التوصل إلى توافق خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفي ديسمبر، خفضت الصين الرسوم الجمركية على واردات نحو 200 سلعة استهلاكية من بينها الأغذية والمكملات الغذائية الصحية والأدوية والملابس والسلع الترفيهية إلى 7.7 % في المتوسط من 17.3 % وفقا لوزارة المالية.

وستكون التخفيضات الجمركية مفيدة أيضا لعلامات تجارية عالمية تسعى لتعزيز وجودها في الصين.