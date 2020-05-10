الصين تخرج من قائمة العشر الكبار في عدد الوفيات والإصابات من فيروس كورونا

تجاوز عدد الإصابات من فيروس كورونا اليوم الأحد 4 ملايين و55 ألف حالة حول العالم وعدد الوفيات حوالى 280 ألف ضحية

أعلنت وكالة بلومبرج اليوم الأحد أن الصين التى ظهر فيها فيروس كورونا منذ نهاية العام الماضى وانتشر في 219 دولة، وتصدرت العالم فى عدد الوفيات والإصابات حتى شهر مارس، خرجت من قائمة العشر الكبار، لتتوقف عدد الوفيات فيها عند 4633 ضحية، والإصابات حوالى 83 ألف مريض صينى، بينما احتلت الولايات المتحدة المركز الأول مع وفاة أكثر من 78.8 ألف أمريكى وإصابة حوالى 1.3 مليون حالة.

وتجاوز عدد الإصابات من فيروس كورونا اليوم 4 ملايين و55 ألف حالة بالعالم، وعدد الوفيات حوالى 280 ألف ضحية.

وانتشر الوباء فى 219 دولة، منها 182 دولة بها وفيات وإصابات والباقى إصابات فقط.

وذكرت وكالة بلومبرج أن فيروس كورونا ظهر بنهاية ديسمبر بمدينة ووهان الصينية، وانتقل منها إلى جميع دول العالم تقريبا. مدير عام منظمة الصحة العالمية

ولم تعترف منظمة الصحة العالمية بمرض كوفيد 19 بأنه وباء عالمى إلا فى 11 مارس الماضى.

وبلغ عدد الحالات المؤكدة بإصابتها من فيروس كورونا حوالى مليونى و422 حالة بنسبة 60 % من الإجمالى العالمى.

شفاء مليون و328 ألف شخص من فيروس كورونا فى العالم

واستطاع أكثر من مليون و328 ألف شخص مقاومة مرض كوفيد 19 والشفاء منه بنسبة 33% من هذا الإجمالى.

أما نسبة الوفيات من إجمالى الإصابات على مستوى العالم فقد توقفت عند 6.9% بقيادة الولايات المتحدة ثم بريطانيا فإيطاليا.

وقالت وزارة الصحة الإسبانية إن العدد اليومي لحالات الوفاة من فيروس كورونا تراجع إلى 143 اليوم من 179 يوم السبت. الولايات المتحدة الاولى على العالم

وأكدت وزارة الصحة الإسبانية أن عدد الوفيات اليوم يمثل أقل عدد وفيات يومي منذ منتصف مارس الماضى.

وأضافت وزارة الصحة أن إسبانيا كانت تحتل المركز الأول على العالم، ولكنها بدأت تتحسن منذ حوالى ثلاثة أسابيع.

وزادت حصيلة الوفيات بإسبانيا إلى 26621 اليوم من 26478 يوم السبت، وارتفع عدد الإصابات إلى 224390 من 223578 اليوم السابق.

بريطانيا في المركز الثاني في الوفيات

وجاءت بريطانيا بالمركز الثانى فى عدد الوفيات بحوالى 32 ألفا، والرابع فى عدد الإصابات التى توقفت عند 216.6 حالة.

وبعدها إيطاليا بأكثر من 30 ألف وفاة و 218 ألف إصابة ثم إسبانيا 26.5 ألف، و224 ألف حالة فيروس كورونا. انتشار كورونا فى العالم

وظهرت فرنسا فى المركز الخامس مع وفاة أكثر من 26 ألف ضحية وبعدها البرازيل بحوالى 11 ألف وفاة.

واحتلت بلجيكا المركز السابع بحوالى 9 آلاف وفاة، ثم ألمانيا التى قتل فيها فيروس كورونا حوالى 8 آلاف.

جاءت إيران فى المركز التاسع مغ وفاة أكثر من 6.6 ألف ضحية وأخيرا هولندا بحوالى 5.5 ألف وفاة.

وبلغ عدد الوفيات فى كندا 4824 ضحية لتتخطى الصين بالمركز 12 بينما جاءت تركيا بعد الصين بوفاة 3739 تركى.

قائمة بأكثر 15 دولة فى عدد الوفيات

ومن ناحية أخرى، أعلنت السلطات الروسية اليوم الأحد إنها سجلت 11012 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بالساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأكدت السلطات الروسية أن العدد الإجمالي في البلاد بلغ حوالى 210 آلاف حالة؛ لتنضم لقائمة العشر الأوائل فى عدد الإصابات.

وقال فريق العمل المكلف بمكافحة فيروس كورونا في روسيا إن 88 شخصًا توفوا أمس، ما رفع حصيلة الوفيات إلى 1915.