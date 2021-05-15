اتصالات وتكنولوجيا

الصين تحل في المرتبة الثانية في الهبوط على سطح المريخ بعد أمريكا

استمرت الرحلة إلى المريخ ستة أشهر
أيمن عزام 11:39 م, السبت, 15 مايو 21 11:39 م, السبت, 15 مايو 21

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حلت الصين في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في الهبوط على سطح المريخ بعد أن نزلت مركبة صينية غير مأهولة على سطح الكوكب الأحمر.

الهبوط على سطح المريخ

وقالت وكالة شينخوا الصينية إن المركبة الفضائية تيانوين -1 هبطت على موقع في سهل يوتوبيا الجنوبي «تاركة بصمة صينية على المريخ لأول مرة».

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وسيقوم مسبار الآن بعملية مسح لموقع الهبوط.

وتمثل تيانوين -1 أول مهمة صينية مستقلة إلى المريخ، وفشل مسبار تم إطلاقه بالاشتراك مع روسيا في عام 2011 في مغادرة مدار الأرض.

وكان صاروخ لونج مارش 5 قد أطلق تيانوين-1 التي يبلغ وزنها خمسة أطنان من جزيرة هاينان بجنوب الصين في يوليو تموز العام الماضي.

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وبعد أكثر من ستة أشهر وصلت تيانوين-1 إلى مدار الكوكب الأحمر في فبراير، وأطلق على المركبة اسم تيانوين-1 نسبة إلى قصيدة صينية كتبت قبل ألفي عام.

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بقلم أيمن عزام

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