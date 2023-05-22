الصين تحظر منتجات ميكرون الأمريكية المصنعة للرقائق

قالت الصين إن منتجات شركة “ميكرون تكنولوجي” الأمريكية المصنعة للرقائق تشكل خطرا على الأمن القومي، بحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية “بى بى سى”.

وأعلنت الجهة المنظمة للفضاء الإلكتروني في الصين ، أن أكبر الشركات الأمريكية المصنعة لرقائق حفظ الذاكرة تشكل “خطرا أمنيا حقيقيا على الشبكة”.

ما يعني أن استخدام منتجات شركة ميكرون سيكون محظورا في مشاريع البنى التحتية الأساسية في الدولة التي تمثل ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وهذا هو أكبر تحرك تقوم به الصين ضد الشركة الأمريكية، مع تصاعد التوتر بين بكين وواشنطن.

وقالت إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية إن “المراجعة كشفت أن منتجات ميكرون تتضمن مخاطر أمنية حقيقية على الشبكة، الأمر الذي يشكل مخاطر أمنية كبيرة على سلسلة توريد البنية التحتية للمعلومات الحيوية في الصين، مما يؤثر على الأمن القومي للصين”.

ولم تكشف إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية عن تفاصيل تلك المخاطر التي قالت التي عثرت عليها أو التي تحتويها منتجات ميكرون.

وقال متحدثون باسم ميكرون لبي بي سي إن الشركة “تلقت ملاحظة إدارة الفضاء الإلكتروني بعد مراجعة منتجات ميكرون التي تُباع في الصين”.

وأضافوا :”نحن نقيّم الاستنتاج وندرس خطواتنا التالية. ونتطلع إلى مواصلة النقاش مع السلطات الصينية”.