الصين تحظر الواردات من 35 شركة أغذية تايوانية قبيل زيارة «بيلوسي»

حظرت الصين الواردات من 35 شركة أغذية تايوانية تصدِّر لها البسكويت والمعجنات، اعتبارًا من أمس الاثنين، في تحذير للجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي قبل زيارة محتملة تقوم بها رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان.

تأهب قبيل زيارة “بيلوسي”

ذكرت وكالة الأنباء المركزية التايوانية الرسمية، اليوم الثلاثاء، أنه من بين 3200 شركة تايوانية مسجلة لدى الجمارك الصينية تحت فئة المواد الغذائية، تم إدراج 2066 شركة في لائحة “تعليق استيراد”.

ومن بين 107 شركات في فئة البسكويت والمعجنات والخبز، تم إدراج 35 ضمن “تعليق الاستيراد”.

قال مدير أعمال بإحدى الشركات التايوانية المتضررة من القرار: “علمتُ بالحظر قبل أن أغادر العمل، الليلة الماضية”، مضيفًا أنه لا يعرف سبب حظر شركته.

وأضاف، بعد أن رفض نشر اسمه، أن “هناك شركات أغذية تقول إن منتجاتها رُفضت في الجمارك الصينية بالفعل”.

جاء قرار التعليق في الوقت الذي حذرت فيه الصين بيلوسي مرارًا من الذهاب إلى تايوان، التي تقول إنها تابعة لها، في زيارة تقول بكين إنها ستتعارض مع مبدأ الصين الواحدة الذي تتعهد واشنطن بالالتزام به.

قال أحد العاملين بشركة “كو يوان يي فودز” لصناعة المعجنات: “لاحظنا ذلك، ونحاول فهم المزيد عنه”.

لم يتضح ما إذا كان هناك المزيد من عمليات التعليق، لكن أكبر صادرات تايوان إلى الصين من حيث القيمة هي الإلكترونيات، وقطع الغيار، والآلات، والبلاستيك، والمواد الكيماوية.

الصين علقت استيراد عدد من الأصناف

علّقت الصين بالفعل استيراد عدد كبير من الأصناف، بما في ذلك أسماك الهامور والأناناس والتفاح السكري من تايوان منذ العام الماضي، مشيرة إلى مخاوف بشأن آفات، وهو ما نفته تايوان بشدة.

قال مجلس الزراعة التايواني في بيان إنَّه سيتخذ الإجراءات ذات الصلة لمساعدة أحدث الشركات المتضررة من التعليق “قصير الأجل”.

في عام 2021، سجلت واردات الصين من تايوان رقماً قياسياً بلغ 189 مليار دولار، وفقًا لبيانات رسمية تايوانية.