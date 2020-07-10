الصين تحظر استيراد سلع غذائية بعد رصد كورونا في الجمبري

حظرت الصين موقتا استيراد سلع غذائية من 3 شركات إكوادورية بعد رصد فيروس كورونا المستجد على أغلفة حفظ جمبري مجمد، خلال عمليات فحص جديدة لسلع مبردة أعقبت تفش جديد للفيروس في بكين.

وجاءت فحوص أجريت على أغلفة حفظ جمبري من نوع وايت ليغ في مرافئ داليان وشيامن، إيجابية، حسبما ذكر المسؤول في الإدارة العامة للجمارك بي كيشين في مؤتمر صحفي الجمعة، وفقا لفرانس برس.

لكن الفحوص التي أجريت داخل أغلفة الحفظ وعلى الجمبري نفسه، جاءت سلبية.

وأدى اكتشاف بؤرة لفيروس كورونا المستجد في بكين الشهر الماضي إلى تشديد عمليات فحص السلع الغذائية المستوردة، بعد أن رصد الفيروس على لوح تقطيع يستخدم لتحضير سمك السلمون المستورد في سوق شينفادي الكبير للبيع بالجملة.

وحظرت الصين الواردات من عدد من منتجي السلع الغذائية في الخارج، حيث سجلت إصابات بالفيروس ومنها مصدّر لحوم الدواجن الأمريكي تايسون فودز وشركة اللحوم الألمانية تونييس.

كما أطلقت الصين حملة على مستوى البلاد لفحص سلع غذائية مبردة من “دول عالية المخاطر”.

وقال بي إن سلطات الجمارك الصينية أجرت فحوصا على أكثر من 220 ألفا من السلع الغذائية وأغلفة الحفظ والبيئة المحيطة بها، منذ اكتشاف البؤرة في سوق شينفادي.

ولم ترصد أي آثار للفيروس على سلع أخرى، وفق بي الذي أضاف أن رصد آثار الفيروس على الجمبري لا يعني قطعا أن السلع ملوثة.