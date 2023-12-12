الصين تحاول التعافي عام 2024.. قادتها يتعهدون بتعزيز الطلب المحلي

تعهد قادة الصين بتعزيز الطلب المحلي ، وإعطاء الأولوية لتنمية القطاعات الاستراتيجية ومعالجة الأزمة العقارية في البلاد، وذلك في أعقاب اجتماع رئيسي حدد الأولويات الاقتصادية للعام الجديد، بحسب وكالة سي إن بي سي.

وتحت شعار جديد يتعهد بتحقيق الاستقرار من خلال التقدم الاقتصادي، قال القادة الصينيون إنه من الضروري التغلب على بعض الصعوبات والتحديات، والتي تشمل عدم كفاية الطلب، والقدرة الفائضة في بعض الصناعات، وضعف التوقعات الاجتماعية والعديد من المخاطر الخفية التي لا تزال قائمة، وفقا لما جاء مساء الثلاثاء. تم بثه على تلفزيون الصين المركزي المملوك للدولة.

تعزيز الطلب المحلي في الصين

وقال القادة الصينيون، بحسب قراءة موجزة للاجتماع الذي استمر يومين ونشرته وكالة أنباء شينخوا المملوكة للدولة، إن “الاقتصاد الصيني حقق انتعاشا، مع إحراز تقدم قوي في التنمية عالية الجودة في عام 2023”.

وأضاف: “لا يزال يتعين على الصين التغلب على بعض الصعوبات والتحديات من أجل إنعاش الاقتصاد بشكل أكبر”.

وفي قراءة بثتها قناة CCTV للاجتماع، شدد قادة الصين على أن التركيز على التنمية عالية الجودة أمر أساسي، ووصفوا خطة من تسع نقاط تشمل الابتكار التكنولوجي في النظام الصناعي، وتعزيز الاستهلاك المحلي، وتوسيع الاستثمار الأجنبي رفيع المستوى، وتنشيط الزراعة في العالم. تعزيز الأمن الغذائي.

ويأتي مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي هذا العام في الوقت الذي كان فيه تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم في مرحلة ما بعد كوفيد 19 أقل من التوقعات حتى الآن.

ولم تنجح سلسلة من إجراءات دعم السياسات في رفع المعنويات الاقتصادية بشكل كافٍ، مما أثار دعوات لبكين لزيادة تحفيزها وسط تجدد المخاوف من تباطؤ متزايد.