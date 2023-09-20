الصين تجتذب السياح الأجانب عن طريق تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة

قالت الصين، اليوم الأربعاء، إنها سهلت إجراءات طلبات الحصول على التأشيرة ، في إطار سعيها لجذب مزيد من السياح الأجانب، بحسب وكالة بلومبرج.

من ضمن التغييرات، يجب على مقدمي الطلبات الآن ذكر الدول التي زاروها في العام الماضي فقط، عوضاً عن الخمس سنوات الماضية، في حين يُطلب في قسم المؤهل التعليمي الإشارة إلى أعلى درجة دراسية حُصل عليها فقط، بحسب وزارة الخارجية.

إجراءات الحصول على التأشيرة

قالت الوزارة في بيان: “سيمضي مقدمو الطلبات وقتاً أقل في ملء النماذج، ومن المتوقع إجراء تسهيل أكبر في إجراءات طلبات التأشيرة. ستسهل الوزارة تبادل الأشخاص المعرفة بين الصين والدول الأجنبية للترويج للتنمية عالية الجودة في الصين وانفتاحها”.

كررت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي في بكين، أن النماذج الجديدة التي نُشرت على الإنترنت يوم الأربعاء ستوفر وقتاً كبيراً وتسهّل إجراءات الطلب.

إجراءات الحصول على التأشيرة، والتي غالباً ما تستغرق وقتاً طويلاً، تُعتبر بمثابة عقبة أمام كثير من الراغبين في السفر إلى الصين. رغم انتعاش السياحة الداخلية وتجاوزها مستويات ما قبل الجائحة، فإن معدلات السياحة الدولية من البلد وإليها ما زالت منخفضة.

في حوار مع “بلومبرج” يوم الثلاثاء، قالت الرئيسة التنفيذية للمجلس العالمي للسفر والسياحة، جوليا سمبسون، إن عودة السياحة الخارجية إلى مستويات ما قبل الجائحة في الصين قد تمتد إلى نهاية 2024.

وأضافت في حوار في هونغ كونغ: “بالنسبة للسياح الأجانب الراغبين في الحصول على تأشيرة دخول الصين، ما نود قوله للحكومة الصينية هو إنها سهلت الإجراءات، لكن عليها متابعة تيسيرها أكثر فأكثر”.