الصين تثبت تحول إصابات بإنفلونزا الطيور إلى عدوى

قالت وزارة الزراعة الصينية، الأربعاء، إنها استندت إلى إصابات بإنفلونزا الطيور لكي تثبت انتشار عدوى بهذا المرض من سلالة اتش.5.ان.8 في الطيور البرية لدى محمية طبيعية في مقاطعة شاناكسي شمال غرب البلاد، بحسب وكالة رويترز.

ورود إصابات بإنفلونزا الطيور

وأصدرت وزارة الزراعة والشئون الريفية بيانًا أكدت فيه تسببت العدوى في المحمية الطبيعية الواقعة في مدينة شينمو في إمراض ونفوق 4249 طائرًا.

وأضاف البيان أن جميع الإصابات الستة بمرض إنفلونزا الطيور في جميع أنحاء الصين خلال العام الحالي كانت عبارة عن حالات منعزلة ولم تكن معدية.

وتوجد العديد من السلالات المتميزة من إنفلونزا الطيور في الصين، وبعضها يصيب الأشخاص بشكل عشوائي، وهم عمومًا الأفراد الذين يتفاعلون مع الدواجن.

ووفقًا لتقرير لجنة الصحة الوطنية الصينية فإنه منذ أن قتل المتحور H7N9 من مرض إنفلونزا الطيور ما يقرب من 300 شخص في 2016-2017، لم تكن هناك أعداد كبيرة من الإصابات البشرية بإنفلونزا الطيور، ولم يتم الإبلاغ عن أية حالات إصابة بشرية بفيروس H10N3 حتى الآن.