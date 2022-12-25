الصين تتوقف عن نشر بيانات فيروس كورونا

قررت لجنة الصحة الوطنية الصينية، التي نشرت على مدار السنوات الثلاث الماضية أو نحو ذلك، أرقام حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد -19 ” اليومية للبلاد ، إنها ستكف عن نشر مثل هذه البيانات بدءًا من اليوم الأحد، وفقا لما ذكره موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وقالت اللجنة في بيان: “سيتم نشر معلومات كورونا ذات الصلة من قبل المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها للرجوع إليها والبحث” ، دون تحديد أسباب التغيير أو مدى تكرار تحديث الصين لمعلومات الوباء.

ضغوط هائلة

يأتي قرار لجنة الصحة الوطنية في الوقت الذي يواجه فيه النظام الصحي في البلاد ضغوطًا هائلة بعد النهاية المفاجئة لسياسة “صفر- كوفيد.”

وتوقفت لجنة الصحة الوطنية الصينية عن نشر بيانات الوباء اليومية، وسط مخاوف بشأن موثوقية الأرقام بعد تفجر الإصابات في أعقاب التخفيف المفاجئ للقيود الصارمة.

قالت اللجنة في بيان: “سيتم نشر معلومات الوباء ذات الصلة من قبل المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها للرجوع إليها والبحث”، دون تحديد أسباب التغيير أو مدى تكرار قيام مركز السيطرة على الأمراض في الصين بتحديث الجمهور بمعلومات جائحة كورونا الجديدة.

تزايد المخاوف

يأتي التوقف المفاجئ للإبلاغ عن إجمالي عدد الإصابات والوفيات اليومية مع تزايد المخاوف بشأن نقص المعلومات الحيوية المتاحة منذ أن أجرت بكين تغييرات شاملة على سياستها الخاصة بعدم انتشار كوفيد.19

يُذكر أن ساسية “صفر كوفيد” وضعت مئات الملايين من مواطنيها تحت الإغلاق وضربت ثاني أكبر اقتصاد في العالم.