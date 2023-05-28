الصين تتمكن من تصنيع طائرة تجارية وتسعى لمنافسة إيرباص إيه 320 نيو

تمكنت الصين من تصنيع طائرة تجارية ماركة سي 191 ضيقة البدن، واضعة نصب أعينها منافسة الطائرة إيرباص إيه 320 نيو .

وأدخلت شركة خطوط شرق الصين الجوية الطائرة سي 919 ضيقة البدن المطورة في الصين إلى سوق الطيران المدني اليوم الأحد وأكملت الطائرة أول رحلاتها التجارية، في علامة فارقة في جهود البلاد لتصبح أكثر اعتمادا على نفسها.

وتنتج شركة الطائرات التجارية الصينية (كوماك) المدعومة من الدولة هذه الطائرة. وقد بدأت في تطويرها قبل 15 عاما لتنافس طائرات “إيرباص إيه 320 نيو” و”بوينغ 737 ماكس” ذات الممر الواحد.

تصنيع طائرة تجارية في الصين

وأشاد الرئيس الصيني شي جين بينغ بالمشروع باعتباره انتصارا للابتكار الصيني، في حين وصفت وسائل إعلام حكومية الطائرة اليوم الأحد بأنها رمز للمهارة الصناعية والفخر الوطني.

وأقلعت الطائرة سي 919 الساعة 1032 صباحا (02:32 بتوقيت جرينتش) من مطار شنغهاي هونغكياو الدولي حيث يوجد مقرا شركة كوماك وشركة خطوط شرق الصين الجوية، وهبطت بعد ساعتين في مطار العاصمة بكين، وفقا لتطبيق فاري فلايت لتتبع الرحلات الجوية.

ومن المقرر أن تعود الطائرة إلى شنغهاي اليوم الأحد، ثم تقوم برحلة أطول ذهابا وإيابا إلى مدينة تشنغدو جنوب غرب البلاد غدا الاثنين.

الإنتاج السنوي سيصل 150 طائرة

وأجرت الطائرة أول رحلة لها في عام 2017 بعد سنوات من التأجيل وخضعت للعديد من الرحلات التجريبية منذ ذلك الحين.

وتتوقع كوماك أن يصل الإنتاج السنوي إلى 150 طائرة “سي 919” في غضون خمس سنوات، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية في يناير.

وعلى الرغم من تجميع هذه الطائرة في الصين، إلا أنها تعتمد بشكل كبير على مكونات غربية.

كانت لقطات بثتها قناة “سي سي تي في” التلفزيونية الرسمية قد أظهرت إقلاع رحلة شركة “ايسترن ايرلاينز” الصينية رقم “إم يو 9191” من مطار هونغكياو في شنغهاي قرابة الساعة 10,30 صباحا

وقالت القناة إن وجهة الطائرة التي تقل أكثر من 130 راكبا هي مطار بكين الدولي.

تحقيق الاكتفاء الذاتي

وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام حكومية عشرات الركاب وهم يحتشدون في مطار شنغهاي استعدادا لركوب الطائرة البيضاء الضيقة البدن.

واستثمرت الصين بكثافة لإنتاج هذه الطائرة محليا في إطار سعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال التقنيات الرئيسية.

منافسة “إيرباص و”بوينغ”

وتأمل بكين أن تنافس “سي 919” الطرازات الغربية الشهيرة مثل “بوينغ 737 ماكس” و”إيرباص آيه 320″.

ويتم تصنيع الطائرة من قبل شركة الطيران التجاري الصينية “كوماك” المملوكة للدولة، ولكن الكثير من مكوناتها تأتي من خارج البلاد.

واعتبارا من الاثنين، ستطير “سي 919″ بين شنغهاي ومدينة تشنغدو الجنوبية الغربية، حسب ما ذكرت ” سي سي تي في”.

تم تسليم الطائرة الأولى من طراز طسي 919″ ضيقة البدن والتي تتسع لـ164 راكبا رسميا إلى شركة “إيسترن إيرلاينز” في ديسمبر ، وفي يناير صرح تشانغ يوجين نائب المدير العام ل”كوماك” لصحيفة “ذا بايبر” الصينية شبه الرسمية أن الشركة قد تسلمت أكثر من 1200 طلبية لشراء “سي 919”.

وقال تشانغ في ذلك الوقت إن كوماك تخطط لزيادة طاقتها الإنتاجية السنوية إلى 150 طائرة في غضون خمس سنوات.

وتعد دول قارة آسيا والصين تحديدا أهدافا رئيسية لشركتي إيرباص الأوروبية ومنافستها الأمريكية بوينج اللتين تتطلعان إلى الاستفادة من الطلب المتزايد على السفر الجوي من الطبقة المتوسطة الصينية.