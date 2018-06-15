الصين تتعهد بالرد على رسوم تكنولوجيا فرضها ترامب

رويترز تعتزم الصين فرض رسوم جمركية مماثلة في الحجم والكثافة ردا على الولايات المتحدة مع انخراط أكبر اقتصادين في العالم في نزاع تجاري. جاءت التصريحات الصادرة عن وزارة التجارة الصينية بعد دقائق من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما بنسبة 25 % على سلع قيمتها 50 مليار د

رويترز

تعتزم الصين فرض رسوم جمركية مماثلة في الحجم والكثافة ردا على الولايات المتحدة مع انخراط أكبر اقتصادين في العالم في نزاع تجاري.

جاءت التصريحات الصادرة عن وزارة التجارة الصينية بعد دقائق من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما بنسبة 25 % على سلع قيمتها 50 مليار دولار من الصين فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية والتكنولوجيا متعهدا بمزيد من الرسوم إذا أخذت الصين خطوات انتقامية.

وقالت وزارة التجارة في موقعها على الانترنت ”الصين غير راغبة في حرب تجارية لكن ما من خيار لدى الجانب الصيني سوى مواجهة ذلك بقوة نظرا للسلوك الأمريكي قصير النظر الذي سيضر بكلا الطرفين.“