الصين تتصدر معدل نمو أقساط التأمين على مستوى العالم خلال العام الماضى (جراف)

وانخفضت الأقساط على مستوى العالم ككل بنسبة 2.1% وذلك وفقا لتقرير نشاط التأمين على مستوى العالم خلال عام 2020 والصادر عن مجموعة أليانز للتأمين..

تصدرت الصين معدل نمو أقساط التأمين على مستوى العالم خلال العام الماضى 2020 حيث بلغ معدل نمو الأقساط فى السوق الصينية 4.2%، وتلاها فى ترتيب مناطق العالم منطقة آسيا باستثناء اليابان.

وبلغ معدل نمو سوق التأمين الآسيوية 2.9% ، فيما حققت منطقة أمريكا الشمالية انخفاضا بنسبة 2.4% فى أقساطها ، وانخفضت الأقساط المباشرة فى سوق التأمين الأمريكية بنسبة 2.5%.

فيما انخفضت الأقساط فى منطقة غرب أوروبا بنسبة 5.1% ، وانخفضت الأقساط فى سوق التأمين اليابانية بنسبة 7.7% ، بينما ارتفعت أقساط التأمين فى باقى مناطق العالم بنسبة 1.6%.

وانخفضت الأقساط على مستوى العالم ككل بنسبة 2.1% وذلك وفقا لتقرير نشاط التأمين على مستوى العالم خلال عام 2020 والصادر عن مجموعة أليانز للتأمين.

الجراف التالى يوضح معدل نمو الأقساط على مستوى العالم خلال العام الماضى (النسبة مئوية %). </iframe<h2><strong>آسيا تقود نمو أقساط الممتلكات</strong></h2><p><strong>وقادت منطقة آسيا باستثناء اليابان نمو أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات على مستوى العالم خلال العام الماضى 2020 بمعدل 3.1%، وتلتها الصين بمعدل نمو 2.2%، ثم غرب أوروبا بنسبة 0.5% ومنطقة أمريكا الشمالية 0.4% ، وتلاها فى الترتيب الولايات المتحدة الأمريكية بمعدل نمو 0.2% فيما حققت اليابان انخفاضا فى أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات 1.1% ، وحققت باقى مناطق العالم معدل نمو نسبته 3.6% ، فيما حققت أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات على مستوى العالم نمو نسبته 1.1%.</strong><p>الجراف التالى يبين معدل نمو أقساط تأمينات الممتلكات على مستوى العالم وفقا للمناطق خلال العام الماضى 2020 (النسبة مئوية %). <iframe class="localfocusvisual" frameborder="0" style="width:100%;height:550px;overflow:hidden" src="https://localfocuswidgets.net/60be663db08c9">

الصين تتصدر نمو أقساط التأمين على الحياة

وتصدرت الصين معدل نمو أقساط تأمينات الحياة على مستوى العالم بنسبة 5.4% خلال العام الماضى 2020 وتلاها فى الترتيب منطقة آسيا باستثناء اليابان بمعدل نمو نسبته 2.9%، وانخفضت أقساط تأمينات الحياة فى منطقة أمريكا الشمالية بنسبة 5.1% ، وانخفضت كذلك أقساط تأمينات الحياة فى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 5.1%، وانخفضت أقساط تأمينات الحياة فى منطقة غرب أوروبا بنسبة 7.8% ، وانخفضت أيضا أقساط تأمينات الحياة فى اليابان بنسبة 9.6% .

وانخفضت أقساط تأمينات الحياة على مستوى العالم بنسبة 4.1% خلال العام الماضى 2020 فيما ارتفعت أقساط تأمينات الحياة فى باقى العالم بنسبة 0.8% وذلك وفقا لتقرير نشاط التأمين العالمى عن عام 2020 والصادر عن مجموعة أليانز للتأمين.