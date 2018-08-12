الصين تتصدر الأسواق الناشئة فى نمو تأمينات الحياة

ماهر أبو الفضل والشاذلى جمعة تصدرت الصين أسواق تأمينات الحياة الناشئة من حيث معدل النمو الذى بلغ 14% خلال العام الماضى 2017 .وكانت معدلات النمو في الأسواق الناشئة الأخرى أبطأ بكثير حيث لم تتجاوز 5.8٪ وكان السبب الرئيسي في ذلك ضعف الأداء في أمريكا اللاتينية ، في حين أن أسواق التأمين بآسيا وب

ماهر أبو الفضل والشاذلى جمعة

تصدرت الصين أسواق تأمينات الحياة الناشئة من حيث معدل النمو الذى بلغ 14% خلال العام الماضى 2017 .

وكانت معدلات النمو في الأسواق الناشئة الأخرى أبطأ بكثير حيث لم تتجاوز 5.8٪ وكان السبب الرئيسي في ذلك ضعف الأداء في أمريكا اللاتينية ، في حين أن أسواق التأمين بآسيا وبلدان أوروبا الوسطى والشرقية تطورت بشكل إيجابي .

وارتفعت أقساط التأمين على الحياة العالمية بشكل طفيف فقط بنسبة 0.5٪ لتصل إلى 2.7 تريليون دولار في عام 2017 مقابل 1.4٪ عام 2016 .

وكشف تقرير مؤسسة “سيجما” أن سبب الانخفاض يرجع في المقام الأول للأسواق المتقدمة، حيث انخفضت الأقساط بنسبة 2.7٪ في عام 2017 مقابل 1.9٪ فى عام 2016 كما شهدت جميع المناطق نموا سلبيا في الغالب بسبب انخفاض أسعار الفائدة التي لا تزال تؤثر سلبا على العرض والطلب على منتجات الادخار.