الصين تتسبب في ارتفاع معدن التنجستين 50%

يُستخدم في الصناعات العسكرية والسياراتخالد بدر الدينقفزت أسعار التنجستين، أحد أهم المعادن لاقتصادات الدول الغربية، لا سيما فى الصناعات العسكرية ومصانع السيارات بأكثر من 50 % على مستوى العالم خلال الشهرين الماضيين، ليتفوق على أى سلعة أخرى، بعد أن أعلنت حكومة الصين التى تصدر حوالى 80 % منه، عن خف



يُستخدم في الصناعات العسكرية والسيارات



خالد بدر الدين

قفزت أسعار التنجستين، أحد أهم المعادن لاقتصادات الدول الغربية، لا سيما فى الصناعات العسكرية ومصانع السيارات بأكثر من 50 % على مستوى العالم خلال الشهرين الماضيين، ليتفوق على أى سلعة أخرى، بعد أن أعلنت حكومة الصين التى تصدر حوالى 80 % منه، عن خفض الإنتاج.

وذكرت وكالة بلومبرج أن أسعار التنجستين قفزت من حوالى 27 دولارًا للكيلوجرام فى بداية يوليو الماضى إلى أكثر من 42 دولارًا حاليا، بسبب اتجاه حكومة بكين إلى فرض حصص على الإنتاج وإغلاق المناجم التى تسبب تلوث الهواء .

ويرى مارك سيدون، مدير قسم المعادن بشركة أرجوس لاستشارات أسواق السلع الخام، أن الصين تحاول فرض رقابة على إنتاج التنجستين الذى يستخدم لتقوية الحديد والفولاذ المستعمل فى صناعة الصواريخ الباليستية، كما أنها تستغل السياسة البيئية لإغلاق المناجم وفرض حصص قليلة على إنتاج المعادن الاستراتيجية ومنها التنجستين.

وقفز سعر التنجستين – الذى يستخدم 25 % من إنتاجه فى صناعة السيارات – فى أسواق أوروبا بحوالى 52 % منذ بداية شهر يوليو حتى الآن ليرتفع السعر فى أغسطس للشهر السادس على التوالى فى أكبر موجة مكاسب منذ عام 2012 ليتفوق على السلع الـ 22 التى يتتبعها مؤشر بلومبرج للسلع.

ويصنف الاتحاد الأوروبى معدن التنجستين بأنه من أهم السلع الحيوية كما تضعه الهيئة البريطانية للمسح الجيولوجى على قمة قائمة السلع الخام المعرضة للمخاطر على مستوى العالم، لدرجة أن الرئيس السابق باراك أوباما قدم فى عام 2012 شكوى لمنظمة التجارة العالمية يتهم فيها الصين بتقليص المعروض.

وتقوم الصين من حين لآخر بخفض إنتاج التنجستين بحوالى 50 % ليهبط إلى 91 ألفا و300 طن بسبب ارتفاع إنتاجها لأنه ينتج كعنصر ثانوى من المناجم التى يستخرج منها معادن أخرى مثل الموليبدينوم، كما أصدرت تعليماتها للشركات المنتجة بالالتزام بالحصص التى حددتها مع وقف إنتاج الشركات التى تنتهك قواعد السلامة البيئية.

ويتميز التنجستين – الذى يعرف أيضا باسم ولفرام المقتبس من الكلمات السويدية التى تعنى المعدن الثقيل، إذ تم اكتشافه لأول مرة عام 1783 فى السويد – بأنه يمكن عمل سبيكة منه مع الحديد لتكوين مواد أخرى تتحمل درجات الحرارة العليا لأكثر من 3400 درجة مئوية، لأنه يتميز بانصهار أعلى من أى معدن آحر على كوكب الأرض.