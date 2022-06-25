الصين تتخذ أحدث خطوة صوب تدويل عملة اليوان

يعتزم بنك الشعب الصيني اتخاذ أحدث خطوة صوب تدويل عملة اليوان بإنشاء مجمع احتياطي لليوان مع بنك التسويات الدولية “بنك البنوك المركزية” وخمس هيئات تنظيمية أخرى لتوفير السيولة للاقتصادات المشاركة في فترات التقلب.

ستساهم كل من الصين وإندونيسيا وماليزيا وهونج كونج وسنغافورة وتشيلي بما لا يقل عن 15 مليار يوان، أو ما يعادله بالدولار (2.2 مليار دولار) بما يسمى ترتيب السيولة بالرنمينبي، وفقًا لبيان صادر عن بنك الشعب الصيني، اليوم السبت. سيتم وضع الأموال مع بنك التسويات الدولية.

ووفقًا للبيان، “عند الحاجة إلى السيولة، لن تتمكن البنوك المركزية المشاركة من سحب مساهماتها فحسب، بل ستتمكن أيضًا من الوصول إلى تمويل إضافي من خلال نافذة سيولة مضمونة”.

تمثل الاتفاقية أحدث خطوة من بكين لدفع تدويل العملة الصينية، مما يمثل تحديًا للنظام المالي العالمي الذي يهيمن عليه الدولار الأميركي.