الصين تبتكر الأرز البعلى لزراعته فى الصحراء

خالد بدر الدينيحرث الفلاحون الصينيون حاليا فى صحراء كومتاغ المجاورة لمحافظة شانشان بمنطقة شينجيانغ الويغورية الذاتية الحكم من أجل زراعة نوع جديد من الأرز البعلى الذى جاء من شمال شرقى الصين ويحتاج إلى ثلث كمية الماء فقط التى يحتاجها الأرز العادي للنمو.وذكرت وكالة شينخوا الصينية

خالد بدر الدين

يحرث الفلاحون الصينيون حاليا فى صحراء كومتاغ المجاورة لمحافظة شانشان بمنطقة شينجيانغ الويغورية الذاتية الحكم من أجل زراعة نوع جديد من الأرز البعلى الذى جاء من شمال شرقى الصين ويحتاج إلى ثلث كمية الماء فقط التى يحتاجها الأرز العادي للنمو.

وذكرت وكالة شينخوا الصينية أن هذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها تشاو تشيانغ مدير شركة التكنولوجيا الزراعية المحلية ومسؤول المشروع زراعة المحاصيل في الصحراء فبالاستفادة من خبراته السابقة قام وأصحابه بزراعة الأرز في صحراء محروثة بمساحة 13 هكتارا ويتوقع أن يحصد ما بين 60 طنا أو 80 طنا من الأرز فى سبتمبر المقبل.

وقال بنغ قوه وي، مطور النوع الجديد من الأرز البعلي، إن الصحراء في شينجيانغ بيئة نظيفة ولها مناخ مناسب لإنتاج أرز عضوى صحى بجودة عالية وقال تشاو تشيانغ ، “كنت أعتقد أن الأمر مستحيل مطلقا.”

وأفادت شركة خبه شينجيانغ للتكنولوجيا الزراعية، شريك تشاو تشيانغ في المشروع، بأنها وجدت شركاء آخرين في المناطق الصحراوية الأخرى في شينجيانغ لتجربة زراعة الأرز البعلى فى الصحراء، متوقعة تعميم هذه التكنولوجيا وزراعة الأرز البعلى بالمزيد من المناطق الجافة.