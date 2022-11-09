الصين.. تباطؤ معدل التضخم للمرة الأولى منذ 2020

سجلت الصين تباطؤا في معدل التضخم للمرة الأولى منذ ديسمبر 2020 حيث جاءت قراءة مؤشر أسعار المستهلك الصيني أقل من التوقعات وأدنى من القراءة السابقة له، بما يعكس انخفاض الطلب جراء إجراءات تشديد القية ذات الصلة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” داخل البلاد، علاوة على اضطرابات الإنتاج الذي تضرر أيضا جراء الإغلاقات، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية في الصين اليوم الأربعاء، فقد سجل التضخم بأسعار الجملة داخل الصين خلال شهر أكتوبر الماضي 2.1% مقارنة مع الشهر ذاته من العام السابق، وهو أقل من توقعات الأسواق التي أشارت لتسجيله 2.4%، كما أنه أقل من القراءة السابقة البالغة 2.8%، وكانت النصيب الأكبر من الزيادة في أسعار الطاقة.

وخلال نفس الفترة، سجل مؤشر أسعار المنتجين داخل الصين تراجعا أيضا، لينكمش بواقع 1.3% على أساس سنوي، بعدما كانت التوقعات تشير لانكماشه بنحو 1.3% فقط، وكانت قراءته السابقة قد سجلت ارتفاعا بنسبة 0.9%.