اقتصاد وأسواق

الصين تأمر بإغلاق غرفة التجارة الأمريكية في جنوب غرب البلاد

الغرفة تعمل في مدينة تشنجدو الواقعة في الجنوب الغربي من البلاد
أيمن عزام 9:49 م, الثلاثاء, 31 أغسطس 21 9:49 م, الثلاثاء, 31 أغسطس 21

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أمرت السلطات الصينية غرفة التجارة الأمريكية في مدينة تشنجدو الواقعة في الجنوب الغربي من البلاد بوقف عملياتها، بحسب وكالة رويترز.

إغلاق غرفة التجارة الأمريكية

وأبلغت الغرفة الأمريكية أعضائها بأنها وفقا للقوانين واللوائح الصينية يجب أن توقف عملياتها وتمتنع عن تأدية أية نشاط تحت مسمى الغرفة التجارية الأمريكية في جنوب غرب الصين.

ولم يشتمل بيان الغرفة على أية سبب لإغلاق الغرفة المعنية بالترويج للتجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة والمنطقة.

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وقال بنجامين وانج رئيس مجلس إدارة الغرفة إنها تجري مناقشات مع السلطات المحلية بخصوص التسجيل والتوجهات المستقبلية.

ويبدو أن وزارة الشئون المحلية الصينية تختص بتطبيق قاعدة قانونية تقضي بالاحتفاظ بغرفة تجارية رسمية واحدة في البلاد.

ويجئ إغلاق الغرفة يجئ بعد مرور عام على إغلاق الصين القنصلية الأمريكية في مدينة تشانجدو ردا على طرد الصين من قنصليتها في هيوستن في الأسبوع السابق.

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وحث مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية السلطات الصينية على العمل مع الغرفة لحل أية مسائل تتعلق بتسجيلها ومستقبل العمليات.

وقال المسؤول:” هذا الإغلاق يعد أحدث مثال للبيئة التنظيمية التعسفية الصينية التي تسهم في جعل مناخ الاستثمار أكثر عدوانية تجاه الشركات الأجنبية.”

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بقلم أيمن عزام

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