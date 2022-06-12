الصين بصدد إنشاء بنك جينات للخزف القديم

تعتزم الصين إنشاء “بنك جينات” للخزف القديم في مقاطعة جيانغشي بشرقي الصين، وذلك استنادا إلى بيانات من حوالي 20 مليون قطعة خزفية تم تجميعها على مدار نحو 40 عاما.

وقال ونغ يان جيون، رئيس معهد جينغدهتشن للأفران الإمبراطورية في مدينة جينغدهتشن، وهي واحدة من “مدن الخزف” ذات الشهرة العالمية، قال إن هناك أكثر من مئة قطعة من المعلومات “الجينية” يمكن تتبعها من خلال جزء فقط من قطعة خزفية قديمة، حيث تقدم، على سبيل المثال لا الحصر، معلومات عن الجسم، والتزجيج، والطلاء.

بنك جينات للخزف الصيني

وأوضح ونغ أنه من المتوقع أيضًا استعادة طرق تشغيل الأفران وتركيبة المواد الخام للعينات الخزفية القديمة.

إنشاء بنك جينات في الصين

وسيستخدم الباحثون محللا فلوريا يعمل بالأشعة السينية وغيرها من المعدات المتطورة الحديثة لعمل عينات “جينية” بالشكلين المادي والرقمي. ومن المقرر أن تكتمل الدفعة الأولى، التي تشمل ما يقرب من 10 آلاف عينة خزفية قديمة، في غضون عام ونصف العام فقط.

وقال ونغ: “بعد الانتهاء من إنشاء بنك الجينات، نرغب في مشاركة البيانات مع المؤسسات الأكاديمية في الداخل والخارج ، لتعزيز المشاريع البحثية حول حضارة الخزف العالمية، وبناء منصة دولية لتبادل ثقافة الخزف”.

وسيتم بناء بنك الجينات بشكل مشترك من قبل كل من معهد جينغدهتشن للأفران الإمبراطورية، وجامعة بكين، وجامعة تسينغهوا، ومتحف القصر الإمبراطوري، ومعهد شانغهاي للخزف التابع للأكاديمية الصينية للعلوم.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.