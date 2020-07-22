اقتصاد وأسواق

الصين: الشراكة الاستراتيجية مع مصر شهدت طفرة كبيرة في عهد الرئيس السيسي

وفق لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة،
المال - خاص 1:58 ص, الخميس, 23 يوليو 20 1:58 ص, الخميس, 23 يوليو 20

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أكد لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة، أن علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين شهدت طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس عبدالفتاح السيسي .

وتوجه السفير – في تغريدة له علي موقع المدونات المصغرة “توتير” الأربعاء/- بالتهاني الحارة والتمنيات الطيبة إلي مصر والشعب المصري بمناسبة حلول العيد الوطني 68، معربًا عن تمنياته لمصر بمزيد من الرخاء والازدهار.

وقال: “تحيا الصداقة بين الصين ومصر”.

وأعرب عن ثقته بأن العلاقات الصينية – المصرية والصداقة العميقة بين البلدين وآفاق التعاون الصيني – المصري، سوف تزداد متانة عقب المكافحة المشتركة لجائحة فيروس كورونا ، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

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بقلم المال - خاص

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