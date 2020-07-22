الصين: الشراكة الاستراتيجية مع مصر شهدت طفرة كبيرة في عهد الرئيس السيسي

أكد لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة، أن علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين شهدت طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس عبدالفتاح السيسي .

وتوجه السفير – في تغريدة له علي موقع المدونات المصغرة “توتير” الأربعاء/- بالتهاني الحارة والتمنيات الطيبة إلي مصر والشعب المصري بمناسبة حلول العيد الوطني 68، معربًا عن تمنياته لمصر بمزيد من الرخاء والازدهار.

وقال: “تحيا الصداقة بين الصين ومصر”.

وأعرب عن ثقته بأن العلاقات الصينية – المصرية والصداقة العميقة بين البلدين وآفاق التعاون الصيني – المصري، سوف تزداد متانة عقب المكافحة المشتركة لجائحة فيروس كورونا ، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.