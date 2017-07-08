الصين.. السبب الحقيقي وراء إلغاء فعاليات اليوم النوبي

فوجئ جمهور الثقافة النوبية الذين ذهبوا، اليوم وأمس الجمعة، إلى دار الأوبرا المصرية لمتابعة فعاليات اليوم العالمي للنوبة بإلغائه ولم ينتبهوا للبيان الذي أصدرته اللجنة المنظمة للاحتفالية أمس، والذي أكد أن الإلغاء بسبب أعمال صيانة بالمجلس الأعلى للثقافة ومركز الهناجر للفنون، واللذين كان من المقرر إقامة الفعاليات بهما، وأن تلك الأعمال ستستمر حتى نهاية يوليو الجاري مما جعلهم أجلوا الاحتفالية إلى أول أغسطس المقبل.

إلا أن الأمر في الحقيقة ليس كذلك فليست هناك أية أعمال صيانة تقام حاليا بأي من المباني الموجودة بمحيط دار الأوبرا المصرية سواء الأعلى للثقافة والذي لا يوجد به شيء ، ولا مركز الهناجر للفنون والذي غزته الثقافة الصينية منذ أمس الأول حيث يقام حاليا بالهناجر معرض ضخم بعنوان “التعرف على ثقافة الصين” وبه العديد من معروضات أزياء ولوحات وآلات موسيقية صينية وكذلك عروض أفلام صينة، كما تقام بعض الاحتفاليات الفنية والثقافية على مسارح دار الأوبرا المصرية.

ولعل السبب الحقيقي وراء إلغاء فعاليات النوبة هو هذا المعرض الذي جاء بالتعاون مع سفارة الصين.

يذكر أن اليوم العالمي للنوبة كان من المقرر إقامته في الفترة من 7 إلى 9 يوليو الجاري، وهي فعاليات فنية وثقافية تقام بجهود ذاتية من المركز الثقافي النوبي للتراث الكنزي وجمعية عرب العقيلات والنادي النوبي لنشر الثقافة دون أي دعم من وزارة الثقافة.