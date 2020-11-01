الصين الثانية عالميا فى سرعة الإنترنت عبر الهاتف البالغة 113 ميجابايت

احتلت الصين المركز الثانى في الترتيب العالمي لسرعة الإنترنت عبر الهاتف المحمول بفضل خدمة الجيل الخامس، حيث بلغ متوسط سرعة تحميل الإنترنت على الهاتف المحمول في سبتمبر 113 ميجابايت في الثانية لتأتى الصين بعد كوريا الجنوبية التى جاءت فى المرتبة الأولى، بحسب وكالة يونهاب.

وجاءت الصين في المركز الثاني عالميا بعد كوريا الجنوبية، مسجلة 113.35 ميجابايت في الثانية، وتليها الإمارات (111.13 ميجابايت في الثانية) وقطر (88.08 ميجابايت في الثانية) والسعودية (77.55 ميجابايت في الثانية).

كوريا الجنوبية الأولى عالميا

وحافظت كوريا الجنوبية على مكانتها الأولى في الترتيب العالمي لسرعة الإنترنت عبر الهاتف المحمول بفضل تكنولوجيا الجيل الخامس.

وذكرت شركة أوكلا المتخصصة في تقييم سرعة الإنترنت بدول العالم الذي يشغل موقع سبيد تيست لتحليل أداء الإنترنت، في تقريرها

أن متوسط سرعة تحميل الإنترنت على الهاتف المحمول فى كوريا الجنوبية خلال سبتمبر بلغ 121 ميجابايت في الثانية، لتحتل المرتبة الأولى من بين 140 دولة في العالم.

وتمثل هذه السرعة أسرع 3.4 مرات من متوسط سرعة تحميل الإنترنت في العالم.

ارتفعت سرعة تحميل الإنترنت عبر الهاتف المحمول فى كوريا بمقدار 10%

وارتفعت سرعة تحميل الإنترنت عبر الهاتف المحمول فى كوريا بمقدار 10% بالمقارنة 113.01 ميجابايت في الثانية في أغسطس، لتحافظ على مكانتها الأولى للشهر الثاني على التوالي.

وقد سجلت كوريا 76.74 ميجابايت في الثانية في مايو العام الماضي، لتتصدر الترتيب العالمي لمؤشر سرعات الإنترنت عبر الهاتف المحمول، متفوقة على النرويج التي احتلت المرتبة الأولى لما يقرب من سنة واحدة.

وفي ذلك الوقت، قالت أوكلا إن ارتفاع ترتيب كوريا الجنوبية عالميا، يرجع إلى خدمة الجيل الخامس، حيث بلغت سرعة الإنترنت على الهاتف المحمول في كوريا الجنوبية 54.89 ميجابايت في الثانية في مارس عام 2019، غير أنها قفزت إلى 63.81 ميجابايت في الثانية في أبريل من نفس العام، عندما بدأت خدمة الجيل الخامس، وبالتالي ارتفعت مرتبة البلاد من المركز السادس في مارس عام 2019 إلى المركز الثالث في أبريل عام 2019، ثم إلى المركز الأول في مايو من نفس العام.

وعلى جانب آخر، جاءت شركة إس كيه تيليكوم الكورية الجنوبية في المركز الثاني في جائزة سبيد تيست Speedtest بعد شركة الإمارات للاتصالات والتي توزعها شركة أوكلا بناء على أداء شبكات الإنترنت وسرعاتها والتغطية المقدمة للعملاء.

وقال مسؤول بالصناعة إن كوريا هي أول بلد قدمت خدمة الجيل الخامس على المستوى العالمي، كما أن جودة خدمة شبكات الجيل الخامس تتحسن مع الوقت.