الصين الأولى في قيم علامات شركات التأمين تجاريًا 2022 (جراف)

تصدرت الصين دول العالم من حيث ارتفاع قيم العلامات التجارية لشركات التأمين إذ بلغت بها 139,8 مليار دولار تقريبًا في 2022.

وبحسب موقع براند فاينانس فإن قيم العلامات الخاصة بشركات التأمين بالولايات المتحدة الأمريكية قد بلغ 105,2 مليار دولار تقريبًا، في 2022.



وأوشكت قيم علامات شركات التأمين في ألمانيا على الوصول إلى 39,6 مليار دولار تقريبًا.



أما في كندا، فقد تخطت قيم علامات شركات التأمين 27,1 مليار دولار تقريبًا، في 2022.



وفي اليابان زادت قيم علامات شركات التأمين عن 25,4 مليار دولار تقريبًا، للعام الحالي.



بينما في فرنسا قد ناهزت قيم علامات شركات التأمين 23,8 مليار دولار تقريبًا، للعام الحالي.



أما سويسرا، فقد بلغت قيم العلامات الخاصة بشركات التأمين بها 20 مليار دولار تقريبًا لـ2022.



وبلغت قيم علامات شركات التأمين في إيطاليا ما يقرب من 19,5 مليار دولار تقريبًا، في 2022.



أما المملكة المتحدة فقد بلغت علامات شركات التأمين بها قيمة 17,8 مليار دولار تقريبًا في 2022.



والجراف التالي يوضح قيم علامات شركات التأمين في الدول المتصدرة بها في 2022: