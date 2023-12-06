الصين الأولى عالميا في طلبات بناء السفن خلال نوفمبر

تصدرت الصين قائمة طلبات بناء السفن الجديدة لتحتل المركز الأول عالميا في نوفمبر متقدمة على كوريا الجنوبية، بحسب وكالة يونهاب.

وجاءت الصين في المرتبة الأولى بحمولة 920 ألف طن لـ 59 سفينة، أي ما يعادل 58% من الإجمالي العالمي، متجاوزة كوريا الجنوبية مرة أخرى في غضون شهر.

وحصلت أحواض بناء السفن الكورية على إجمالي طلبات يبلغ 570 ألف طن إجمالي معوض (CGTs) لـ 15 سفينة، وهو ما يمثل 36% من الإجمالي العالمي البالغ 1.59 مليون طن إجمالي معوض الشهر الماضي، وفقًا لشركة كلاركسون لخدمات الأبحاث ومقرها لندن.

ومن حيث تراكم الطلبات، تصدرت الصين القائمة بـ 60.47 مليون CGTs، أو 48 % من الإجمالي العالمي البالغ 125.42 مليون CGTs حتى نهاية نوفمبر، وهو ما يزيد بمقدار 750 ألف CGTs عن الشهر السابق له.

وجاءت كوريا الجنوبية في المرتبة الثانية بـ 39.54 مليون CGTs، وهو ما يمثل 32% من الإجمالي العالمي.

ووصل مؤشر كلاركسون لأسعار البناء الجديد، وهو مقياس لتغيرات الأسعار في السفن المبنية حديثًا، إلى 176.61 نقطة في الشهر الماضي، بزيادة 14.92 نقطة بعد مرورعام.