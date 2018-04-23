الصين الأنشط عالمياً فى الحياة

ماهر أبو الفضلكشفت الإحصاءات الرسمية الصادرة من الاتحاد الأفرو-آسيوى للتأمين وإعادة التأمين «FAIR»، عن استحواذ الصين على النسبة الأكبر فى نسب المساهمة عالميا بمعدلات نمو أقساط تأمينات الحياة.وبلغت نسبة النمو فى «الحياة» %2.5 على مستوى العالم خلال 2016، استحوذت الصين على ن

ماهر أبو الفضل

كشفت الإحصاءات الرسمية الصادرة من الاتحاد الأفرو-آسيوى للتأمين وإعادة التأمين «FAIR»، عن استحواذ الصين على النسبة الأكبر فى نسب المساهمة عالميا بمعدلات نمو أقساط تأمينات الحياة.

وبلغت نسبة النمو فى «الحياة» %2.5 على مستوى العالم خلال 2016، استحوذت الصين على نصيب الأسد منها، حيث بلغت نسبة مساهمة أقساط الحياة بها فى معدلات النمو عالميا 2.4نقطة مئوية، وتوزعت النسبة الباقية البالغة 0.1نقطة على باقى مناطق العالم وعددها 10 مناطق.

وحلت منطقة الأسواق الناشئة فى آسيا ما عدا الصين فى المركز الثانى عالميا بنسبة المساهمة فى معدلات نمو تأمينات الحياة، وبلغت حصتها 0.4 نقطة مئوية، تلتها أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبى، بنسبة 0.1 نقطة مئوية.

وجاءت منطقة أوروبا الغربية فى المركز الرابع بنسبة مساهمة لم تتجاوز 0.05 نقطة مئوية، تلتها أفريقيا بنسبة مساهمة تصل إلى 0.02 نقطة مئوية، ومثلها لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.