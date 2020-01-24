اتصالات وتكنولوجيا

الصين الأعلى إيرادًا من صناعة الألعاب الإلكترونية في 2019 (خريطة تفاعلية)

أمريكا وصيفًا بـ35.5 مليار دولار.. واليابان ثالثا بـ18.7 مليار
محمود جمال 8:47 م, الجمعة, 24 يناير 20 8:47 م, الجمعة, 24 يناير 20

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احتلت الصين المركز الأول فى قائمة أكبر 10 دول تحقيقًا للإيرادات من صناعة الألعاب الإلكترونية خلال العام الماضي، بنحو 36.5 مليار دولار، تلتها أمريكا بـ35.5 مليار دولار، ثم اليابان بـ18.7 مليار دولار.

وبحسب إحصائيات شركة newszoo للأبحاث التسويقية، جاءت كوريا فى المركز الرابع بـ6.2 مليار دولار، أعقبتها ألمانيا بـ5.7 مليار دولار، ثم بريطانيا بـ 5.3 مليار دولار.

وحصدت كل من فرنسا وكندا وأسبانيا وإيطاليا المراكز من السابع إلى العاشر عالميًا بـ3.9 مليار و2.9 مليار و2.6 مليار و2.5 مليار دولار على التوالي .

وتوضح الخريطة التفاعلية التالية ترتيب أعلى 10 دول حول العالم من حيث إيرادات صناعة الألعاب الإلكترونية خلال العام الماضي.

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بقلم محمود جمال

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