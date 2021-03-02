اقتصاد وأسواق

الصين أكبر مركز للتصنيع في العالم للعام الـ 11 على التوالي

ارتفع الناتج الصناعي في الصين إلى 31.3 تريليون يوان
أيمن عزام 12:12 ص, الأربعاء, 3 مارس 21 12:12 ص, الأربعاء, 3 مارس 21

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باتت الصين صاحبة أكبر مركز للتصنيع في العالم للعام الـ 11 عاما على التوالي، حيث تمثل ما يقرب من 30 في المئة من الناتج العالمي للتصنيع، وفقا لما ذكرته وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

أكبر مركز للتصنيع في العالم

   قال شياو يا تشينغ، وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات يوم الإثنين إنه في السنوات الخمس الماضية، ازداد الناتج الصناعي ذو القيمة المضافة في الصين من 23.5 تريليون يوان (حوالي 3.63 تريليون دولار أمريكي) إلى 31.3 تريليون يوان .

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   وخلال فترة الخطة الخمسية الثالثة عشرة (2016-2020)، بلغ متوسط معدل نمو الناتج ذي القيمة المضافة لقطاع التصنيع عالي التقنية في الصين 10.4 في المائة، بزيادة 4.9 نقطة مئوية عن الناتج الصناعي الإجمالي، كما أظهرت بيانات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

   وشهدت صناعات نقل المعلومات والبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات تقدما ملحوظا خلال هذه الفترة.

  وارتفع ناتجها الصناعي ذو القيمة المضافة  من 1.8 تريليون يوان إلى 3.8 تريليون يوان مع نمو حصتها في إجمالي الناتج المحلي من 2.5 في المائة إلى 3.7 في المائة، على ما قال شياو.

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   وبحلول نهاية عام 2020، وصل معدل انتشار انترنت النطاق العريض الثابت بين الأسر الصينية إلى 96 في المئة، في حين بلغ معدل انتشار انترنت النطاق العريض المتنقل 108 في المئة، وفقا للبيانات.

   وفيما يتعلق بتطوير الجيل الخامس، قامت البلاد ببناء ما مجموعه 718000 محطة قاعدية للجيل الخامس بحلول نهاية العام الماضي، مع تجاوز عدد المحطات المتنقلة المتصلة بالشبكة 200 مليون محطة، وفقاً للوزارة.

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يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.

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بقلم أيمن عزام

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