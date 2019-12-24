«الصينية المصرية للتعدين» تضخ 4 ملايين دولار بمشروع الرمال السوداء

تم افتتاح المرحلة الأولى من المشروع منذ شهرين

انتهت الشركة الصينية المصرية للتعدين، من ضخ 4 ملايين دولار استثمارات بالمرحلة الأولى من مشروع استخلاص المعادن من الرمال السوداء ، فى بحيرة غليون بمحافظة كفر الشيخ.

وقال الدكتور أحمد شلتوت المدير التنفيذي للشركة بمصر، إنه تم افتتاح المرحلة الأولى من المشروع منذ شهرين، وتتضمن تشغيل 4 وحدات لاستخلاص المعادن من الرمال السوداء .

وأضاف، أن المشروع يتضمن تركيب 24 وحدة استخلاص المعادن على مساحه 37 كيلو والتي تقع بين بحيرة غليون حتى محطة كهرباء البرلس باستثمارات 24 مليون دولار.

ويحتوى المشروع على كراكات تعمل على سحب الرمال، ثم تقوم بضخها في وحدات تعمل على فصل الرمال الصفراء عن السوداء .

وتعمل الوحدة بقدرة 250 طن في الساعة الواحدة، مما يعظم عوائد المشروع خلال السنوات المقبلة.

ومن المقرر إنشاء مصنع جديد خلال العام المقبل على مساحة 35 فدان بهدف فصل المعادن من الرمال السوداء بغرض استخدامها في الصناعات الثقيلة مثل محطات الطاقة النووية والغواصات .

وأشار شلتوت إلى أنه من المخطط الانتهاء من تنفيذ المشروع بشكل كامل فى غضون عامين بهدف استخلاص المعادن من الرمال السوداء .

ويستهدف المشروع تحقيق عوائد تقدر بقيمة 130 مليون دولار بعد انتهاء تنفيذ المشروع فى غضون عامين بعد اكتمال تنفيذ المشروع .

وقال شلتوت إنه من الممكن استخراج 41 عنصرا معدنيا من الرمال السوداء، تدخل فى 41 صناعة، منها هياكل الطائرات والصناعات العسكرية مثل الصواريخ والطائرات والزجاج واليورانيوم والحديد والدهانات وهياكل السيارات والسيراميك، ومواد الإشعاع النووى، بالإضافة إلى المواد الخام التى تستخدم فى الصناعات الحديثة.

وأكد أن الصينية المصرية للتعدين قامت بدراسات لفترة طويلة بهدف التأكد من جدوى تنفيذ المشروع ، ونجحت الشركة فى تنفيذ مشروع استخلاص المعادن من الرمال السوداء بعدد من دول العالم بسبب الجدوى الاقتصادية المرتفعة للمشروع.

وتتولى الشركة الإشراف على تنفيذ المشروع الذي تم إنشاؤه بالشراكة بين الشركة الصينية المصرية للتعدين والشركة المصرية للرمال السوداء، وجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة بنسبة شراكة تتوزع بـ 75% لجهاز الخدمة الوطنية و25% للشريك الصيني.