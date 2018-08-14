الصيف ينعش مبيعات الوحدات السياحية .. وتراجع الطلب على السكني

– خبراء: أبراج العلمين الجديدة تصدرت اهتمامات العملاء

– محمد كامل: توقعات بنمو مبيعات المشروعات السكنية بداية الشهر القادم

محمود زكي: شهدت الوحدات السكنية خلال الفترة الماضية تراجعًا في حجم الطلب من جانب العملاء، وأرجع عدد من خبراء القطاع إلى اتجاه العملاء للحصول على وحدات مصيفية وكذلك طرح منتجات عقارية جديدة مثل أبراج العلمين الجديدة والتي شهدت إقبالا للشراء من جانب العملاء، مشيرين إلى انه من المتوقع أن يشهد القطاع السكني نموًا في حركة البيع مرة أخرى بداية من الشهر القادم.

قال شريف فوزي رئيس مجلس إدارة شركة بروكرز للتسويق العقاري إن هناك تراجعا على الطلب السكني في القاهرة الجديدة وأكتوبر مع زيادة أسعار المتر بشكل كبير خلال تلك الفترة بالإضافة إلى دخول مشروعات العاصمة الجديدة والمستقبل سيتي كمنافس قوي خاصة وجود أسعار تنافسية للمتر في تلك المنطقتين والتي شهدت طلبا خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأوضح فوزي أنه مع بداية الربع الثاني من العام الحالي بدأ التراجع على حجم الطلب السكني من جانب العملاء مع زيادة الطلب على الوحدات السياحية وخاصة في مدينة العلمين الجديدة والساحل الشمالي.

ولفت إلى أن هناك زيادة في أسعار الوحدات السكنية بنسبة تتراوح بين 10% إلى 25% في حين تتراوح النسبة بين 5% إلى 15% للمشروعات السياحية بالسخنة والعلمين وغيرها من المدن السياحية.

وفي السياق ذاته، قال أحمد سليم رئيس مجلس إدارة شركة بريكزي للتسويق العقاري إن الثلاث أشهر الماضية شهدت حالة من تراجع في حجم الطلب على الوحدات السكنية وذلك خلال بداية من شهر إبريل مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يشهد القطاع السكني إعادة الطلب عليه من بداية الشهر القادم.

وأضاف سليم إن الطلب على الوحدات المصيفية شهدت نموًا كبيرًا خلال تلك الفترة المذكورة ولعل مشروعات الساحل وكذلك ابراج العلمين الجديدة قد شهدت حجم طلب كبير خلال الفترة القليلة الماضية مشيرًا إلى حجم المبيعات بصفة عامة شهدت إرتفاعًا كبيرًا تتجاوز 70% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2017.

وأوضح سليم إن السوق العقاري سوق واعد للغاية وأن الطلب على الوحدات العقارية لن يتأثر بشكل كبير ومن الممكن أن يحدث تراجعًا في حجم الطلب ولكن لا يمكن الحديث عن فقاعة عقارية مطلقًا في السوق العقاري المصري.

وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة إلى أن المنتجات العقارية الجديدة والمتمثلة في دخول منتج الأبراج السكنية المرتفعة مثل أبراج العلمين الجديدة تشهد طلب كبير من جانب العملاء وذلك لإن السوق العقاري متعطش لتلك النوع من المنتجات الجديدة

وأوضح أن المؤشرات الخاصة بالشركة تنم عن وجود طفرة كبيرة في حجم البيع لا سيما في منطقة أكتوبر حيث نجحت الشركة في بيع 1000 وحدة سكنية خلال 7 أشهر بإجمالي مبيعات تجاوزت 2 مليار جنيه بالإضافة إلى التعاقد مع عدد من شركات التطوير العقاري بشكل حصري وهم لافونتانا بحدائق اكتوبر وكذلك بريمافيرا 1 وبريمافيرا 2 بحدائق أكتوبر أيضًا بالإضافة إلى مشروع أربيانو بنفس المنطقة وأخيرًا مشروع بيرلا.

ولفت سليم أن الشركة حققت 700 مليون جنيه مبيعات لصالح الغير في العام الماضي 2017 مقابل 2 مليار في سبعة أشهر من العام الحالي وهو ما يدل على الطفرة الكبيرة في حجم المبيعات.

وفي السياق ذاته، قال محمد كامل مدير الاستشارات العقارية بشركة هومرز للتسويق العقاري إن هناك مناطق سكنية تشهد تراجع في الطلب عليها مثل عدد من مناطق القاهرة الجديدة في حين تشهد العاصمة الإدارية الجديدة حجم طلب كبير لكن ومع بداية شهر إبريل بدأت المشروعات السياحية بجذب شريحة كبيرة من العملاء إليها وذلك مع دخول موسم الصيف.

وأضاف كامل إن الشركات العقارية رفعت أسعارها نهاية شهر رمضان إلى الآن بنسبة تتراوح بين 5% إلى 7% وبذلك تكون الزيادة منذ بداية العام إلى الآن بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20%.

وأوضح أنه من الطبيعي أن تسحب المشروعات السياحية البساط من أسفل المشروعات السكنية ومن أهم العوامل التي أدت إلى ذلك وجود عدد كبير من المشروعات السكنية وذلك مع طرح المطورين إلى مشروعاتها في العاصمة والمستقبل.

وأشار أن كثرة تلك المشروعات أسهم في تردد العميل وذلك مع وجود عروض كثيرة من جانب الشركات العقارية خلال الفترة الحالية.

وتوقع كامل أن تنمو في مبيعات الوحدات السكنية مرة أخرى عقب أجازة العيد وذلك لأن معظم العاملين بالخارج وخاصة دول الخليج يقضون إجازتهم الصيفية في مصر ويكون لديهم استعداد كبير في الحصول على وحدة عقارية.