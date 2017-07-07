الصيدليات تطالب بتنفيذ حكم إيقاف مصنع ألبان لاكتو مصر

طالبت الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية، بضرورة تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، الذى أيد قرار وزير الصحة الأسبق الدكتور حاتم الجبلى، بإيقاف إنتاج المصنع بسبب عدم مطابقته للمواصفات واكتشاف بعض وقائع الفساد، بالإضافة إلى سرعة فتح التحقيقات اللازمة فى ملف مصنع ألبان لاكتو مصر، ومحاكمة كل من حاول تضليل الرأى العام، بما فيهم الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة الحالي.

وفى هذا الإطار، أعلن الدكتور حاتم البدوى، سكرتير عام شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن صحة المصريين أمانة فى رقبة وزارة الصحة التى راحت تتسابق مع الزمان، لتضليل الرأى العام والتأكيد على غير الحقيقة بأن منتجات المصنع تتوافق والمواصفات القياسية، فى محاولة لدس منتجات المصنع – التى تسببت فى مشاكل صحية للأطفال خلال السنوات الماضية-، فى الأسواق مرة أخرى.

وقال إن الواقع يؤكد عكس ذلك، ويوضح أن منتجات المصنع ما زالت تعانى من نفس الأزمات السابقة، مؤكداً على احترام الشعبة لأحكام القضاء المصرى الشامخ، باعتباره هو الرادع الأصيل لمحاولات الفساد التى تحاول النيل من هذا الوطن والمواطن المصرى.

وتوجه البدوى، بالشكر للواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، على ما أعلنه بشأن توضيح الحقائق التى كانت غائبة بعدما تم الترويج بأن الوزارة قامت بالتعاقد مع مصنع ألبان لاكتو مصر، لإنتاج ألبان الأطفال، فى محاولة للتعتيم على فساد المصنع وتاريخه الأسود.

ولفت إلى أن اللواء العصار، قطع محاولات وزارة الصحة، التى كانت تتحايل بها على الرأى العام للترويج للمصنع.

يشار إلى أن المحكمة الإدارية العليا، أصدرت حكماً برفض الدعوى المقامة من صاحب المصنع للمرة الثانية، وأيدت القرار الصادر بإيقاف إنتاج المصنع لعدم مطابقته للمواصفات القياسية.

وأكد البدوى، أن حكم الإدارية العليا، هو عنوان الحقيقة، ويؤكد أن ما أدلى به من تصريحات سابقة وقت الأزمة كان صحيحًا، ويؤكد على دور الشعبة العامة للصيدليات فى الرقابة، ومواجهة محاولات الفساد وإفساد القطاع الدوائى بمصر.

من ناحية أخرى، شددت الشعبة فى بيانها على مطالبة رئيس الجمهورية، بمحاسبة وزير الصحة والتحقيق معه بخصوص مصنع لاكتو مصر، حيث كان موقفه مثيرا للريبة والدهشة.