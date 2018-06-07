الصيانة الدورية تقطع الكهرباء عن مطروح 5 ساعات

معتز محمود: تبدأ الشركة المصرية لنقل الكهرباء إجراء أعمال الصيانة الدورية السنوية لمحطات محولات الألبان وفوكه وفقاً لمصادر مطلعة من محافظة مطروح . وأضافت المصادر لـ “المال ” أن أعمال الصيانة تأتى استعدادا لموسم الصيف، لافتة إلى أنه سوف يتم قطع التيار الكهربائى عن مدن مرسى مطروح وفوكه والنجيله وقرية جلالة من الخامسة فجر غد وحتى العاشرة صباحا.



وتعد محطة محولات الألبان المصدر الأساسى لتغذية مدينة مرسى مطروح، وتأتى أهمية هذه التوسعات لمجابهة الارتفاع المتوقع فى الأحمال، نتيجة التوسعات الحالية والمشروعات الاستثمارية الجديدة، والمستقبلية بالمحافظة.



يشار إلى أن محافظة مطروح، بالتعاون مع قطاع الكهرباء بالمحافظة، كانت قد وضعت منذ عدة أشهر خطة لتنفيذ بعض أعمال التوسعات في بعض المحولات، لتلبية الارتفاع المتوقع فى الأحمال، نتيجة التوسعات الحالية، التى تشهدها بعض مناطق المحافظة، فى المشروعات الاستثمارية الجديدة والمستقبلية.



وكشف محمد السيد، مدير عام التخطيط والمتابعة بمحافظة مطروح – فى تصريحات سابقة لـ«المال» – عن أن المحافظة أدرجت فى موازنة العام المالى الجارى 2018/2017 66 مشروعًا جديدًا لتحويل الكابلات الهوائية إلى كابلات أرضية.



وأكد سعيد خليل، رئيس شركة كهرباء مطروح، أنه تم العمل على تنفيذ التوسعات الجديدة فى بعض المحولات، لتشمل إنشاء خط جديد مزدوح الدائرة جهد 66 ك.ف من محطتى محولات مطروح الرئيسية، بوادى ماجد، ومحطة محولات الألبان بطريق القصر.



وأضاف أن هناك محولا سادسا يضاف إلى 5 محولات قائمة بمحطة الألبان لرفع قدرتها من 125 إلى 150 ميجا فولت أمبير، لافتاً إلى أن علاء أبو زيد، محافظ مطروح، صدق على دعم قطاع الكهرباء بمطروح، بمبلغ 83 مليون جنيه لأعمال التوسعات بهذه المحطة. وبدأت محافظة مطروح فى الآونة الأخيرة بالتعاون مع شركة كهرباء البحيرة، التى تغذى المحافظة بالكهرباء، وتطوير بعض الخدمات المقدمة للمواطنين فى المجالات مع تحقيق الصالح العام، وبما يتوافق مع خطوات التنمية المتسارعة، والمشروعات الاستثمارية الجديدة، التى تشهدها مناطق بالمحافظة.



وحصلت المحافظة مؤخرا على موافقة وزارة الكهرباء، على رفع كفاءة محطة مطروح البخارية، وتدعيمها بوحدات جديدة لتصل إلى 100 ميجا، بدلا من 60 ميجا، لتأمين خط الكهرباء، بعد مشكلة انقطاع التيار الكهربائي بالمحافظة بأكملها، خلال بعض الفترات الماضية. والموافقة على إنشاء محطة محولات شرق مطروح، التي تقع بالكيلو 29 طريق “مطروح – إسكندرية”، للوقوف على آخر الاستعدادات للانتهاء منها بسعة 25 ميجا فولت أمبير.



وتكمن أهمية إنشاء محطة محولات كهرباء شرق مطروح الجديدة، لتصبح إحدى المصادر البديلة عند الطؤارى لمحطة الألبان، التي تغذي المدينة حاليا، لزيادة الأحمال بمناطق شرق مع زيادة التوسع السكاني، كما أنها تعمل على تغذية المشروعات التنموية وتوصيل التيار الكهربائي لمحطة تحلية مياة الشرب الرميلة 2، والرميلة 3.



ومؤخرا تم الانتهاء من الأعمال المدنية بالمحطة الجديدة وتركيب المحول والملحقات والتوصيلات الخاصة به، بتكلفة إجمالية 75 مليون جنيه، منها 50 مليونًا تكلفة الكابلات، و25 مليونًا تكلفة إنشاء المحطة، مشيرا إلى أن تخصيص 10 أفدنة لإنشاء المحطة.

