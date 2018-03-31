الصيادلة يدشنون حملة مقاطعة لشركة المتحدة لرفضها اتفاقية الضرائب

سنتخذ إجراءات صارمة ضد الشركة ولا يوجد سبب للرفض أحمد صبرى دشن مئات الصيادلة حملة لمقاطعة شركات توزيع الأدوية؛ وذلك لتعنتها فى رفض اتفاقية الضرائب على المستحضرات الدوائية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، لتحصيلها من المنبع بدلًا من تحصيلها من الصيدليات.…

سنتخذ إجراءات صارمة ضد الشركة ولا يوجد سبب للرفض





أحمد صبرى

دشن مئات الصيادلة حملة لمقاطعة شركات توزيع الأدوية؛ وذلك لتعنتها فى رفض اتفاقية الضرائب على المستحضرات الدوائية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، لتحصيلها من المنبع بدلًا من تحصيلها من الصيدليات.

كانت النقابة العامة لصيادلة مصر وغرفة صناعة الدواء ورابطة موزعي الأدوية ومصلحة الضرائب قد عقدت جميعها بروتوكولًا لتحصيل الضرائب على المستحضرات الخاضعة للقيمة المضافة من شركات التوزيع، على أن يتم تحميل قيمة الصريبة على سعر البيع النهائى، إلا أن رابطة الموزعين طلبت تأجيل التنفيذ ثم رفضت الاتفاقية لاحقًا.

وتعانى الصيدليات فى الوقت الحالى تحصيل الضرائب بطريقة يعتبرها الصيادلة غير عادلة، حيث يتم احتساب قيمة مشتريات الصيدليات بشكل إجمالى، سواء كانت الأدوية معفاة أو غير معفاة، وهو ما يجعل من الصعب تحصيل القيمة الفعلية، خاصة أن الصيدليات تحتوى على مستحضرات تجميل خاضعة للضريبة، خلاف المستحضرات الدوائية المعفاة.

ويقول الصيادلة إن شركة المتحدة لتوزيع الأدوية، وهى أكبر موزع للأدوية والمستحضرات، هي الرافضة لتنفيذ الاتفاقية، وهو ما يسبب خسارة كبيرة للصيدليات، مؤكدين أن حملة المقاطعة ستكون لتلك الشركة، خاصة أن هناك حملة مقاطعة بدأت منذ أسبوعين ضد الشركة بسبب تعنتها فى سحب الأدوية منتهية الصلاحية.

من جانبه قال الدكتور أحمد فاروق، رئيس لجنة الضرائب بالنقابة العامة للصيادلة وعضو مجلسها، إنه سيدعو مجلس النقابة إلى اجتماع عاجل، غدًا؛ لاتخاذ إجراءات صارمة ضد شركة المتحدة؛ لرفضها الاتفاقية، مؤكدا أن تلك الشركة هى التى تقود تمرد شركات التوزيع على الاتفاقية.

وأضاف، فى تصريحات، لـ”المال”، أن الاتفاقية لا تحمل أي أعباء مالية على شركات التوزيع، ولن تسبب لها أي خسائر، موضحًا أن هذا الموقف غير مبرر وستدفع ثمنه الشركة جراء وقوفها ضد مصلحة صيدليات مصر.

وأشار إلى أن النقابة حصلت على موافقة من بعض شركات التوزيع، مثل شركة ابن سيناء للأدوية، ثاني أكبر شركة توزيع، موضحًا أن “المتحدة” هى الرافض الأكبر، وهو ما يجعل الصيادلة يقاطعون الشراء منها.