الصيادلة يبدأون اعتصاما مفتوحا على قرارات وزير الصحة

أحمد صبرىتوافد العشرات من الصيادلة على مقر النقابة العامة بجاردن سيتى للاعتصام، والمطالبة بعودة القرار الوزارى رقم 200 لسنة 2012 الخاص باشتراط موافقة النقابات الفرعية على الاسم التجارى للصيدليات قبل إصدار ترخيص لها.ونصب المعتصمون خيمة كبيرة افترشوها، وعلقوا عدد من اللافتات عليها عبارات مثل "حق ا

أحمد صبرى

توافد العشرات من الصيادلة على مقر النقابة العامة بجاردن سيتى للاعتصام، والمطالبة بعودة القرار الوزارى رقم 200 لسنة 2012 الخاص باشتراط موافقة النقابات الفرعية على الاسم التجارى للصيدليات قبل إصدار ترخيص لها.

ونصب المعتصمون خيمة كبيرة افترشوها، وعلقوا عدد من اللافتات عليها عبارات مثل “حق الصيدلي فين”.

ويشارك في الاعتصام كلا من النقيب العام الدكتور محي عبيد، والدكتور أحمد فاروق أمين عام النقابة، وعدد من النقباء الفرعيين والصيادلة المتضامين من محافظات المنيا والفيوم وسوهاج والشرقية والاسكندرية وبورسعيد.

وأكدت النقابة أن اعتصام أعضاءها يأتي للمطالبة بعودة القرار الوزارى رقم 200 لسنة 2012 والخاص باشتراط موافقة النقابات الفرعية على الاسم التجارى للصيدليات قبل إصدار ترخيص لها، وإلغاء قرار إضافات الصناعات الدوائية إلى تخصصات المعاهد الفنية الصحية، وتنفيذ قرار 115 لسنة 2017 الخاص بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، وإلغاء قرار البيع بسعرين.