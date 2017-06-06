الصيادلة: نعمل على استئناف مناقشة مشروع مزاولة المهنة

قال الدكتور حسن إبراهيم، وكيل نقابة الصيادلة، إن تأجيل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة جاء بسبب تداخل واعتراضات من بعض الأطراف الأخرى غير العاملين بمهنة الصيدلة.

وكانت لجنة الصحة بمجلس النواب قد أوقفت مناقشة قانون مزاولة مهنة الصيدلة بعد اعتراضات من نقابات الأطباء البيطريين والعلميين والأطباء البشرين بدعوى أنه يسلبهم بعض حقوقهم.

وأوضح إبراهيم فى تصريحات خاصة لـ”المال”، أن النقابة ستعمل من خلال الصيادلة الأعضاء بمجلس النواب للدفع فى مناقشة القانون وإقراره، لافتا إلى أن النقابة ستعلن جميع تحركاتها فى هذا الملف لأعضاء الجمعية العمومية وإبلاغهم بالنتائج.

وأكد وكيل نقابة الصيادلة أن نقابة الصيادلة هى وحدها المخول لها مناقشة قانون ينظم عمل مهنة أعضائها وليس لغيرها الحق فى الاستيلاء ذلك، مشيرا إلى أن قانون مزاولة المهنة المعمول به الآن عفا عليه الزمن ويتم العمل به منذ عام 1955.