الصيادلة: مفاوضات لمد اتفاقية غسل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية

أحمد صبرىكشف مصدر بنقابة الصيادلة أن هناك مفاوضات لمد اتفاقية غسل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية والتى من المقرر أن تنتهى هذا الشهر بعد إبرامها فى مارس العام الماضى، مؤكدا أن هناك تواصلا مع شركات التوزيع بخصوص هذا الشأن.وكانت الصيدليات تعانى من رفض شركات التوزيع والتصنيع من رفض سحب أدويتها الم

أحمد صبرى

كشف مصدر بنقابة الصيادلة أن هناك مفاوضات لمد اتفاقية غسل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية والتى من المقرر أن تنتهى هذا الشهر بعد إبرامها فى مارس العام الماضى، مؤكدا أن هناك تواصلا مع شركات التوزيع بخصوص هذا الشأن.

وكانت الصيدليات تعانى من رفض شركات التوزيع والتصنيع من رفض سحب أدويتها المنتهية وهو ماجعل وزارة الصحة ترعى اتفاقية بين كل من الصيادلة متمثلة فى النقابة وغرفة صناعة الدواء ورابطة موزعى الأدوية لإلزام الشركات بسحب تلك الأدوية وإلا سوف يتم عقاب كل شركة فى تسجيل أدويتها وتسعيرها.

وأضاف فى تصريحات خاصة للمال أن الكميات المسحوبة لم تصل للأرقام المنشودة حيث لم تزد على 350مليونا وهو ما يمثل ثلث المستهدف فقط، كما أن عددا كبيرا من الصيدليات لم يرجع الا جزءا ضئيلا جدا من مسحوباته.