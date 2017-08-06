الصيادلة مستمرة فى الاعتصام لليوم الرابع

متابعات: أعلنت نقابة الصيادلة تمسكها باستمرار اعتصام أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة، ونقابات فرعية، لليوم الرابع على التوالي بحديقة اتحاد المهن الطبية، بجاردن سيتى، لحين الاستجابة لمطالبهم. وحددت النقابة مطالبها فى توحيد أسعار الأدوية من خلال الالتزام بأخر تسعيرة جبرية صادرة عن الإدارة المر

متابعات:



أعلنت نقابة الصيادلة تمسكها باستمرار اعتصام أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة، ونقابات فرعية، لليوم الرابع على التوالي بحديقة اتحاد المهن الطبية، بجاردن سيتى، لحين الاستجابة لمطالبهم.

وحددت النقابة مطالبها فى توحيد أسعار الأدوية من خلال الالتزام بأخر تسعيرة جبرية صادرة عن الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة، وعودة العمل بالقرار 200 لسنة 2012 الخاص بتنظيم فتح الصيدليات، إضافة إلى إلغاء إنشاء معاهد خاصة بالتصنيع الدوائي، لاعتدائه على قانون مزاولة المهنة.

كما طالبت النقابة بسحب الأدوية منتهية الصلاحية، والالتزام بتكليف جميع خريجي كليات الصيدلة لعام 2016، وصرف بدل عدوى للصيادلة الحكوميين.

وأوضحت النقابة أنها تلقت عدة اتصالات من المسئولين للتفاوض، مشددة على أنها لن تتنازل عن حقوق الصيادلة المشروعة، وستسلك جميع الطرق السلمية للحصول عليها .

ودعت نقابة الصيادلة في اجتماعها أمس السبت، مع النقابات الفرعية، إلى تصعيد الاعتصام في 5 مقار فرعية أخرى، بمحافظات الإسكندرية والدقهلية والغربية والمنيا وأسيوط، علي أن يكون اعتصامًا جزئيًا، وستقوم النقابات بالحصول على الموافقات الأمنية اللازمة، قبل الدعوة إلى تعميم الاعتصام على مستوى الجمهورية، واتخاذ عدة إجراءات أخرى سيعلن عنها حال فشل التواصل والمفاوضات.