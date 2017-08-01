الصيادلة: ضغوط لاستبعادنا من صفقة الاستحواذ على المتحدون فارما

- محي عبيد: شركة أكديما تسعى للانفراد بالصفقة أحمد صبرىقال الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة، إن هناك ضغوطا تمارس على شركة المتحدون فارما لرفض عرض النقابة للاستحواذ على مصنعها.وتسعى عدة جهات للاستحواذ على مصنع المتحدون فارما أكبر منتج للمحاليل الطبية فى مصر، ومنها شركة اكديما ونقابة الصيادلة

– محي عبيد: شركة أكديما تسعى للانفراد بالصفقة



أحمد صبرى

قال الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة، إن هناك ضغوطا تمارس على شركة المتحدون فارما لرفض عرض النقابة للاستحواذ على مصنعها.

وتسعى عدة جهات للاستحواذ على مصنع المتحدون فارما أكبر منتج للمحاليل الطبية فى مصر، ومنها شركة اكديما ونقابة الصيادلة وبعض صناديق الاستثمار المحلية.

وأوضح عبيد في تصريحات اليوم، أن فرص النقابة فى الفوز بالصفقة ضعيف بسبب تلك الضغوط، مؤكدا أن الصفقة “ممتازة” إلا أن شركة أكديما التابعة لوزارة الصحة تسعى للانفراد بها .

وأضاف: “المصنع قادر على إنتاج 45% من احتياجات مصر من المحاليل بنحو 120 مليون زجاجة سنويا وبتكلفة تقارب مليار جنيه” .

وأشار الى أنه حال فوز النقابة بالصفقة فسوف يتم الاستعانة بمجلس إدارة بالكامل من الخبراء، وسيكون دور النقابة قاصرا على الاشتراك في الجمعية العمومية للمصنع .

وقال مصدر آخر بالنقابة، إن العرض المالى الذى تقدمت به النقابة هو 350 مليون جنيه، على أن يشارك مع اتحاد المهن الطبية الذي أبدى موافقته على الدخول فى الصفقة .

وأكد أن النقابة تنتظر قرار الجمعية العمومية لمساهمي مصنع المتحدون الذى يتكون من مجموعة من المستثمرين المصريين والعرب والتي ستقرر غدا الجهة التى ستفوز بالصفقة بين المتقدمين .

وكان الدكتور عبدالله محفوظ رئيس مجلس ادارة المصنع قد صرح سابقا للمال بأن مجلس الإدارة يفضل عرض شركة اكديما كونها شركة حكومية إضافة إلى احتياج وزارة الصحة للمصنع بشكل ملح لتوفير احتياجاتها من المحاليل .