الصيادلة تهدد بالدخول فى اعتصام مفتوح

أحمد صبرى: كشف الدكتور محي عبيد، نقيب الصيادلة، أن النقابة ستوسع اعتصامها ليشمل دعوة جموع الصيادلة للدخول فى اعتصام مفتوح بدءا من الأحد القادم. كان أعضاء مجلس نقابة الصيادلة وفروعها، قد دخلوا فى اعتصام منذ بداية الأسبوع، للمطالبة بإلغاء بعض قرارات وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد . وأوض



أحمد صبرى:



كشف الدكتور محي عبيد، نقيب الصيادلة، أن النقابة ستوسع اعتصامها ليشمل دعوة جموع الصيادلة للدخول فى اعتصام مفتوح بدءا من الأحد القادم.

كان أعضاء مجلس نقابة الصيادلة وفروعها، قد دخلوا فى اعتصام منذ بداية الأسبوع، للمطالبة بإلغاء بعض قرارات وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد .

وأوضح عبيد فى رسالة مصورة من الاعتصام باتحاد المهن الطبية، نشرها بصفحته الرسمية على الفيس بوك، أن النقابة انتظرت كثيرًا تدخل الدولة لتنفيذ مطالب الصيادلة، إلا أنها وجدت تعنتا.

وأضاف عبيد: نشعر بالتراخى فى تنفيذ مطالب الصيادلة المشروعة، مشددا على أن مطالب الصيادلة تتمثل فى إلغاء البيع بسعرين، والعودة للقرار 200، وسحب الأدوية منتهية الصلاحية، وحل مشكلة تكليف الصيادلة.

