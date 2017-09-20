الصيادلة تناقش مع الضرائب تحصيل المضافة من المنبع

أحمد صبرىعقد الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، اجتماعًا، اليوم الأربعاء، مع مصلحة الضرائب؛ لمناقشة طلب النقابة الخاص بتحصيل الضريبة المضافة من المنبع وعدم إلزام الصيدليات بإمساك دفاتر ومستندات لكل صنف.وقال نقيب الصيادلة إن رابطة الموزعين وغرفة صناعة الأدوية وافقوا على خصم الضريبة من المنبع، وب

أحمد صبرى

عقد الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، اجتماعًا، اليوم الأربعاء، مع مصلحة الضرائب؛ لمناقشة طلب النقابة الخاص بتحصيل الضريبة المضافة من المنبع وعدم إلزام الصيدليات بإمساك دفاتر ومستندات لكل صنف.





وقال نقيب الصيادلة إن رابطة الموزعين وغرفة صناعة الأدوية وافقوا على خصم الضريبة من المنبع، وباقٍ فقط النواحي الفنية قبل توقيع البروتوكول بين النقابة ومصلحة الضرائب.

وتم الاتفاق على عقد اجتماع عاجل، الثلاثاء المقبل؛ لاستكمال النواحى الفنية وآليات خصم الضريبية على القيمة المضافة من المنبع بمصلحة الضرائب، وبحضور كل الأطراف وأعضاء لجنة الضرائب بالنقابة العامة وأحمد فهمى نقيب صيادلة كفر الشيخ، ود. سامح المسلمانى أمين عام نقابة دمياط.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد فاروق شعبان، أمين عام نقابة الصيادلة ورئيس لجنة الضرائب بالنقابة، ومحمد البهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات العامة، كما حضر نائب رئيس مصلحة الضرائب محمد عبد الستار، وعدد من مستشاري وزير المالية.