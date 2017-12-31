الصيادلة تقترح تفعيل نظام الربط الإلكتروني

أحمد صبريقال الدكتور عمرو زكريا، رئيس لجنة الربط الإلكتروني بنقابة الصيادلة، إن اجتماع النقابة الذي عقد بالإسماعيلية لمناقشة اللائحة التنفيذية لمشروع قانون التأمين الصحي، أوصى بضرورة إلزام صيدليات المرحلة الأولى بنظام ربط إلكتروني بين الصيدليات العامة وهيئة التأمين الصحي، على أن تقوم النقابة بإعدا

أحمد صبري

قال الدكتور عمرو زكريا، رئيس لجنة الربط الإلكتروني بنقابة الصيادلة، إن اجتماع النقابة الذي عقد بالإسماعيلية لمناقشة اللائحة التنفيذية لمشروع قانون التأمين الصحي، أوصى بضرورة إلزام صيدليات المرحلة الأولى بنظام ربط إلكتروني بين الصيدليات العامة وهيئة التأمين الصحي، على أن تقوم النقابة بإعداده وتقديم الدعم الفني اللازم لتجهيز الصيدليات الراغبة في التعاقد مع الهيئة.

وأضاف أن نقابة الصيادلة ستتعاون مع شركات الأدوية لتوفير البرامج اللازمة لنظام الربط الإلكتروني، إضافةً إلى تنظيم معارض لأجهزة الكمبيوتر والطباعة.

وأوضح أن نظام الربط الإلكتروني سيساعد في تسهيل التواصل إلكترونيًا بين الصيدليات المتعاقدة، ويمكن من خلاله حل أزمة نواقص الأدوية بالتواصل مع الصيدليات وبعضها البعض، حال وجود صنف دوائي ناقص لتوفيره، إضافةً إلى منع وجود دواء منتهي الصلاحية، حيث يمكن الكشف عند قرب انتهاء صلاحية الدواء وتبادل احتياجات الأدوية في كل صيدلية.

ولفت إلى أن النقابة بصدد إنشاء كود موحد لجميع الأصناف الدوائية التي يتم إرسالها للصيدليات العامة، وشركات الأدوية لتتبع كافة الأصناف الموجودة بالصيدليات ومنع غش الدواء.

وأشار إلى أنه وفقًا لنظام الربط الإلكتروني تحصل الصيدلية بعد الانتهاء من تجهيز نظام الربط بها على شهادة اعتماد تعاقد من نقابة الصيادلة تفيد بصلاحية الصيدلية للتعاقد مع الهيئة، والحصول على شهادة اعتماد من هيئة الاعتماد والرقابة.