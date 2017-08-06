الصيادلة تعلن موعد التصعيد بالمحافظات

إيمان عوف قال الدكتور أحمد عبيد، الأمين العام لنقابة الصيادلة: إن الاعتصام سيتسع بدءا من يوم الأربعاء ليشمل خمس محافظات هي: الدقهلية، وأسيوط، والمنيا، والإسكندرية، والغربية. وأضاف في تصريحات خاصة للمال أن هناك تفاوضا تجريه هيئات سيادية مع مجلس نقابة الصيادلة لبحث مطالبهم وإنهاء الأزمة، لافتا إلى إ

إيمان عوف

قال الدكتور أحمد عبيد، الأمين العام لنقابة الصيادلة: إن الاعتصام سيتسع بدءا من يوم الأربعاء ليشمل خمس محافظات هي: الدقهلية، وأسيوط، والمنيا، والإسكندرية، والغربية.

وأضاف في تصريحات خاصة للمال أن هناك تفاوضا تجريه هيئات سيادية مع مجلس نقابة الصيادلة لبحث مطالبهم وإنهاء الأزمة، لافتا إلى إلغاء الدعوة للوقفات الاحتجاجية نظرا لاحتمالية التوصل إلى حلول جيدة ترضي جموع الصيادلة على مستوى الجمهورية خلال الأيام المقبلة.

لفت عبيد إلى أن مطالب الصيادلة لن تكلف الحكومة أي نفقات مالية، بل إنها ستؤدي إلى الحفاظ على الأمن الدوائي الذي يعد جزءا أصيلا من الأمن القومي المصري.

وأكد الدكتور هاني إمام، عضو مجلس نقابة الصيادلة، أنهم مستمرون في اعتصامهم لليوم الرابع على التوالي، وذلك للمطالبة بتوحيد أسعار الدواء من خلال الالتزام بآخر تسعيرة جبرية صادرة عن الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة، والعودة إلى قرار 200 لسنة 2012، والخاص بتنظيم فتح الصيدليات، وإلغاء إنشاء معاهد خاصة بالتصنيع الدوائي لاعتدائه على قانون مزاولة مهنة الصيدلة القرار رقم 378، لاسيما أن عدد الصيادلة يتجاوز الـ 220 ألف صيدلي متخصصون في صناعة الأدوية وبيعها للجمهور، وهو ما يثير عشرات التساؤلات حول جدوى إنشاء معهد فني للصيدلة.

وأنهى “إمام” حديثه بالتأكيد على الاستمرار في الاعتصام والتوسع ليشمل العديد من المحافظات بدءا من يوم الأربعاء، وهو الموعد الذي حددته الجهات المسئولة للرد على مطالب الصيادلة.