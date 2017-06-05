الصيادلة تعلن فتح باب السداد لمقدمات شقق الإسكان

أحمد صبرىقال الدكتور مصطفى الوكيل، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن وزارة الإسكان فتحت باب السداد لدفعات مقدمات شقق الوزارة للصيادلة الذين حصلوا على شقق في مشروعات وزارة الإسكان، وانطبقت عليهم الشروط المعلنة.وأضاف الوكيل، أن الوزارة أرسلت رسائل للصيادلة على هواتفهم بعد التأكد من انطباق الشروط ليتم ال

أحمد صبرى

قال الدكتور مصطفى الوكيل، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن وزارة الإسكان فتحت باب السداد لدفعات مقدمات شقق الوزارة للصيادلة الذين حصلوا على شقق في مشروعات وزارة الإسكان، وانطبقت عليهم الشروط المعلنة.

وأضاف الوكيل، أن الوزارة أرسلت رسائل للصيادلة على هواتفهم بعد التأكد من انطباق الشروط ليتم البدء في سداد دفعات المقدمات كل ثلاثة شهور، بمبلغ وقدره 4 آلاف جنيه، اعتباراً من شهر يونيه 2017 من يوم 1 وحتى يوم 30، من خلال مكاتب هيئة البريد.

وأشار إلى أن الوزارة سبق وخصصت 353 شقة للصيادلة، وتم التأكد من صحة الأوراق المقدمة، وإرسال رسالة للصيادلة لاستكمال باقي مقدمات الأقساط.

وأوضح الوكيل أنه جارى التواصل مع الوزارة وبنك التمويل العقاري لمتابعة التفاصيل والإجراءات المقرر اتخاذها.