الصيادلة تسدد الإقرارات الضريبية بالنقابات الفرعية

أحمد صبرىصرح الدكتور أحمد فاروق شعبان، رئيس لجنة الضرائب بالنقابة العامة للصيادلة، بأنه تم الاتفاق مع مصلحة الضرائب على تواجد ممثلين من المأموريات الضريبية بمكتب دائم بمقر النقابات الفرعية؛ لتلقي الإقرارات الضريبية من الصيادلة، اعتبارًا من الأحد المقبل 25 مارس.وأشار فاروق إلى أ

أحمد صبرى





صرح الدكتور أحمد فاروق شعبان، رئيس لجنة الضرائب بالنقابة العامة للصيادلة، بأنه تم الاتفاق مع مصلحة الضرائب على تواجد ممثلين من المأموريات الضريبية بمكتب دائم بمقر النقابات الفرعية؛ لتلقي الإقرارات الضريبية من الصيادلة، اعتبارًا من الأحد المقبل 25 مارس.

وأشار فاروق إلى أن النقابات الفرعية استعدّت للعمل مع مصلحة الضرائب، على أن تشكل لجان مشتركة بين نقابة الصيادلة ومصلحة الضرائب لحل المشكلات الضريبية في الفترة المقبلة.

وأكد أن اللجنة تكثف لقاءاتها مع شركات التوزيع حاليًّا للوصول إلى صيغة نهائية لبروتوكول تعاون خاص بالضريبة على القيمة المضافة بعد أن وافقت بالفعل مصلحة الضرائب على عقد بروتوكول يقضي بخصم الضريبة من المنبع، وهو الآن في انتظار موافقة شركات التوزيع ورابطة موزعي الأدوية.