الصيادلة ترحب بإلغاء رسوم الترخيص على الصيدليات في مشروع التأمين

أحمد صبرى:رحبت النقالة العامة للصيادلة بموافقة لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، مساء الثلاثاء، على تعديل المادة 40 بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل، والتى تتعلق برسوم تراخيص الصيدليات وشركات الأدوية لتمويل نظام التأمين الصحى.وقال الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة، إن اللجنة وافقت على الغا

أحمد صبرى:

رحبت النقالة العامة للصيادلة بموافقة لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، مساء الثلاثاء، على تعديل المادة 40 بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل، والتى تتعلق برسوم تراخيص الصيدليات وشركات الأدوية لتمويل نظام التأمين الصحى.





وقال الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة، إن اللجنة وافقت على الغاء رسوم التراخيص وجعلتها رسوما على تعاقد الصيدليات مع هيئة التأمين كما خفضتها ليكون الحد الأدني للرسوم من 1000جنيه والحد الأقصي 10 ألاف جنيه بدلا من 3 ألاف إلى 15 ألف جنيه.

وأضاف عببد أن اللجنة ألغت بند دفع رسوم ترخيص للمصانع بواقع ٥٠٠ الف للمصنع الجديد ومبلغ 250 ألف جنيه لإعادة تسجيل المستحضر الدوائي واستبداله بالاكتفاء بتحصيل 0.5% من مبيعات المصنع.

وأكد أن النواب الصيادلة باللجنة وهما دكتور سعيد حساسين والدكتورة ميرفت موسى كان لهما دور كبير فى تعديل تلك المادة ومساندة النقابة فى رؤيتها.